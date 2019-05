Wildpflanzen für den eigenen Garten

Das Spezialthema am 22. Märit lautet «Biodiversität fördern». Am Stand der Fachstelle Umwelt, Energie und Mobilität der Stadt Thun können sich Interessierte darüber informieren, wie sie ihren Garten oder Balkon naturnah gestalten und damit die Biodiversität fördern können.

Pflanzenfreunde helfen mit

Ausserdem stellt die Stadt das Projekt Floreninventar Thun vor, das den Bestand verschiedener Pflanzenarten aufnimmt und lokalisiert. Dadurch könne die Biodiversität in Zukunft noch aktiver gefördert werden, schreibt die Stadt in einer Medienmitteilung. Um die Daten zu sammeln, sei das Projekt auf engagierte Personen mit guten Pflanzenkenntnissen angewiesen. Wer mithelfen möchte, kann sich am Wildpflanzenmärit am Stand der Stadt Thun melden. (pd)

Thuner Wildpflanzenmärit: Samstag, 11. Mai, 9 bis 15 Uhr, Mühleplatz Thun. Weitere Infos unter www.thun.ch/wildpflanzen oder www.flora-region-thun.ch