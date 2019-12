Winterzauber auf dem Lachenkanal

«Besonders gut scheint in diesem Jahr die Disziplin zu sein, mussten doch nur zwei oder drei Unvernünftige zurückgewiesen werden, welche die Abschrankungen überschritten», hiess es im Bericht des «Thuner Tagblatts». Vor allem, so wurde eindringlich gemahnt, sei es verboten, das Strandbad zu betreten oder gar auf den zugefrorenen Bassins Schlittschuh zu laufen.

Was vor 50 Jahren sonst noch für Schlagzeilen sorgte:

5.12.1969 In der Galerie Artesia in Ulmiz bei Murten, einer der grössten privaten Galerien Europas, stellt der Kunstmaler Peter Tritten, Thun, drei Dutzend Werke aus. Seine surrealistischen Ölbilder zeigen merkwürdige, urzeitliche Landschaften mit kleinen eingefügten Figuren.

6.12.1969 Im letzten Spiel der Herbstrunde gegen Brühl St. Gallen erreichte der FC Thun ein 1:1 Remis. Dies bedeutet für die Thuner die achte Punkteteilung in 13 Spielen. Der FC Thun blieb erstmals ohne Heimsieg in der Vorrunde und belegt nach 13 Spielen mit 12 Punkten den 9. Rang in der Nationalliga B.

12.12.1969 In Genf wurde die höchste Auszeichnung, die der Schweizerische Eislaufverband vergibt, der Goldtest, verliehen. Von 11 Kandidatinnen bestanden nur drei die strenge Prüfung in der Pflicht. Darunter ist auch die 14-jährige Prisca Binz, Münsingen, die dem Eislauf-Club Thun angehört. Es ist das erste Mal, dass es einer Eiskunstläuferin vom EC Thun gelang, diese Leistungsprüfung zu bestehen.

13.12.1969Walter Marti, gelernter Radiotechniker, erwarb vor einigen Jahren in der Liegenschaft Schindler, Mittlere Strasse 14, eine Räumlichkeit und gründete ein Auto- und Reiseradiogeschäft. Da der Ladenraum zu klein wurde, mietete Marti Nebenräume, die nun als Arbeits- und Lagerraum benutzt werden. Dazu wurde eine neue grosszügige Ladenfront geschaffen.