Wo Landwirtschaft auf das Militär trifft

Auf den ersten Blick wirkt der Betrieb von Urs Jordi und seiner Familie in Thierachern völlig normal. Wäre da nicht die weite Ebene hinter dem Hof, auf der immer wieder Panzer in hohem Tempo vorbeibrettern. Jordis haben ihren Hof, der nicht nur an den Thuner Waffenplatz grenzt, sondern teilweise direkt in ihn übergeht, vom VBS beziehungsweise von der Armasuisse gepachtet. Urs Jordi trifft man beim Wischen im grossen Freilaufstall an. Hie und da ist ein lautes Krachen zu hören, weil in der Nähe Blindgänger entschärft werden.