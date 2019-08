Zanotti ist die Nachfolgerin von Ingold

Nach knapp fünf Jahren als Pfarrerin in der Reformierten Kirchgemeinde Goldiwil-Schwendibach, hielt Sabina Ingold ihren Abschiedsgottesdienst. Die zahlreich erschienenen Besucherinnen und Besucher erlebten gemäss Medienmitteilung einen emotionalen Gottesdienst. Auch Pfarrkollege Stefan Wenger richtete berührende Worte an seine Kollegin, die schon bald ihre neue Stelle in der Kirchgemeinde Thun-Stadt antreten wird.