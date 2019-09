Zurück auf Feld eins

«Es geht nicht darum, ob wir bauen, sondern darum, wie wir bauen könnten», stellte Gemeindepräsident Philippe Tobler (SVP) am Montagabend klar, als er an der ausserordentlichen ­Gemeindeversammlung in Oberhofen zum mit Spannung erwarteten Traktandum überleitete. Angesprochen war damit ein Thema, das die Gemeinde bereits seit 1990 beschäftigt.