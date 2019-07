Zwei – oder gar drei – Fliegen auf einen Streich?

Beschwerde hängig

Weil es in Oberdiessbach ab nächstem August zu viele Kindergartenkinder gibt, um sie in drei Klassen im Ortszentrum zu unterrichten, haben Gemeinderat und Schulkommission entschieden, dass einige Kinder zum Unterricht nach Bleiken transportiert werden sollen – was bei manchen Eltern auf erbitterten Widerstand stiess (wir berichteten). Nun ist gemäss Gemeindeschreiber Oliver Zbinden klar, dass fünf Kinder ausdem Dorf ab August in Bleiken die Basisstufe besuchen. Bei einem sechsten Kind ist aktuell noch ein Rekurs hängig. (maz)