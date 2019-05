In den nächsten Tagen beginnen die Sanierungsarbeiten an der zweiten Röhre des Allmendtunnels in Thun. Dafür wird auf dem Autobahnabschnitt zwischen Thun-Süd und Thun-Nord in der Nacht vom 9./10. Mai die Überholspur in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. In der Nacht vom 13./14. Mai werden alle Spuren in Richtung Bern gesperrt, wie das Bundesamt für Strassen am Mittwoch mitteilte.