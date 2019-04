Die Top 10 der Bungee-Jumps

Bungee-Springer klettern die wackelige Konstruktion entlang und balancieren sich den Weg bis zur Mitte. Von dort aus geht es mit Seil und Sicherung rund 190 Meter in die Tiefe. 1922 erbaut, galt die Niouc-Brücke zwischen 1922 und 1929 als die höchste Brücke der Welt. Noch bis heute trägt sie den Titel «höchster Bungee-Sprung Europas von einer Hängebrücke».

The Last ResortNepal

Kaum jemand weiss, dass es versteckt in den Gebirgszügen des Himalajas ein erstklassiges Bungee-Abenteuer zu erleben gibt. Weit oben am Fluss Bhote Koshi, nahe der Ortschaft Dhumthang (100 Kilometer östlich von Kathmandu), liegt das Last Resort. Gelegen an den scharfen Kanten des Canyons, zwischen Häusern von Einheimischen, wartet das Hotel mit einem spektakulären Bungee-Sprung auf.