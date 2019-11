Auf den Spuren von Casanova Hugo

Doch die Stille findet ein schnelles Ende, am Hang droben herrscht buntes Treiben. Da ist was los! Man hört Kinder jauchzen, Lachen und fröhliches Rufen, und dann sieht man sie purzeln, Knirpse, die sich aufrappeln, sich wälzen, trudeln und kullern, laufen und springen, mit strahlenden Gesichtern. Dahin wollen wir! Zum Nachtrodeln am Marienberg. Hell strahlen die Scheinwerfer. Mit allem, was Kufen hat, gehts bergab, im Sitzen, Liegen und sogar im Stehen. Helm und Skibrille sind Pflicht.

Auch die etwas Grösseren haben Spass, warum sonst dieses Gedränge beim Lift? Jetzt sind wir dran! Auf dem Schlitten gehts zur Sache, er saugt Geschwindigkeit auf, als wäre sie sein Sauerstoff. Die Schlitten mit dem Nachwuchs überholen den Vater, er bleibt zurück im wirbelnden Schnee. Über dem ganzen Tumult schwebt mit stoischer Gelassenheit die Sesselbahn. Kommen Müdigkeit, Hunger oder Durst, hilft Otto’s Pistenposten unten neben dem Lift. Und wer sich fragt, wieso es «Otto’s» heisst, der frage nach dem Wirt, und wenn Otto erscheint, sieht man gleich: Das passt.

Kurze Wege

Natürlich muss Skifahren auch sein. Die Wege von Skigebiet zu Skigebiet in der Zugspitz-Arena sind kurz. Jeden Tag kann man anderswo fahren und braucht nur zehn Minuten Reisezeit. Die Arena liegt auf der österreichischen Seite der Zugspitze, nördlich des Fernpasses. Sie umfasst Orte wie Ehrwald, Lermoos, Bichlbach, Biberwier und Namlos. Die Zugspitze ist der Grenzberg zwischen Deutschland und Österreich und kann von beiden Seiten per Bahn erreicht werden. So ganz anders als anderswo ist der Wintersport hier nicht. Ohne Schneekanonen geht es nicht. Der Skilehrer versichert, es würden keine Stoffe beigefügt, man fahre sozusagen auf Bio-Schnee minus Stromverbrauch. «Das ist reines Trinkwasser.» Der Skilehrer wirft eine Handvoll Kunstschnee auf, und jeder Kristall glitzert wie ein Brillant. Ein bisschen anders ist es eben doch.

Ganz besonders für die Kleinen scheint in der Zugspitz-Arena alles zu stimmen. Ein Skirennen der Kinderskischule bei der Ehrwaldner Alm, wo die Sessellifte beheizt sind, verzeichnet 600 Startende. Die Wettersteinbahnen trumpfen auf mit einem Schliessbügel am Sessellift Sunracer, sodass Kinder unmöglich ins Rutschen kommen. Bei der Talstation befindet sich auch die Konfetti-Halle. Darin eine Kletterwand mit Felsoptik, wo die Kinder bei schlechtem Wetter über zwölf Meter hoch in den Turm klettern. Im Untergeschoss wartet eine richtige Turnhalle.

Im Tiroler Haus, oben auf der Ehrwalder Alm, eben für 11Millionen Euro neu gebaut, führt eine Rolltreppe in die untere Etage. Ein A-la-carte-Restaurant und ein feenhaftes Kinderparadies mit baumgrossen Pilzen im Zauberlicht warten. Vom Kaiserschmarrn bekommt man hier nie genug. Gut, wird er gleich mit Rezept serviert.