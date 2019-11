Auf eigene Faust – 10 Tipps für Solo-Reisende

Es muss ja nicht gleich die sechsmonatige Reise um die Welt sein. Wer noch nie alleine gereist ist, startet am besten mit etwas Kurzem, Bekanntem. Wie wäre es mit einem Tagesausflug in eine nahe Lieblingsstadt? Einem zweitägigen Roadtrip zu Freunden im benachbarten Ausland? Eine Woche in einem Ferienhäuschen in den Bergen?

2. Nicht zu hart sein mit sich selber

Selbst erfahrene Solo-Reisende fühlen sich hin und wieder einsam oder reisemüde. Seien Sie dann nicht zu hart mit sich selber. Gerade bei längeren Reisen empfiehlt es sich, sich zwischendurch einen Ruhetag zu gönnen, etwa einen ganzen Tag im Hotelzimmer Filme zu schauen oder in einem Roman zu versinken. Kleine Routinen und Rituale helfen, wenn man sich irgendwo im Nirgendwo wiederfindet, und das Gefühl hat, die Welt habe sich ohne einen weiterbewegt: zum Beispiel einen Kaffee trinken, ein Lieblingslied hören, Yoga machen, oder mit Freunden telefonieren.