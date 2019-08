Der Lauf der Geschichte

Am nächsten Morgen schlüpft der Grieche wieder in seine Tracht. Doch diesmal schnürt er leichte Laufschuhe. Erst kurz vor dem Ziel wird er sie wieder gegen die klobigen Tsarouchi austauschen. Das ist der einzige Komfort, den sich der routinierte Langstreckenläufer leistet. Die traditionelle Tracht behält der 61-Jährige an. «Ehrensache», sagt er. Die Ehre, sie ist Kostas Hatzis wichtig. Deshalb verzichtet er auf atmungsaktive Sportkleider – obwohl er an diesem Tag 42,195 Kilometer in der Sonne zurücklegen wird. «Ich will den guten Ruf der Griechen verteidigen.» Das scheint ihm zu gelingen. Der Läufer ist wegen seiner Tracht im Startgelände ein beliebtes Fotosujet der Touristen, die für den Marathon mit Kind und Kegel aus mehr als 100 Ländern angereist sind.

Genau das ist das Ziel von Ionna Dretta. Die Geschäftsführerin von Marketing Greece will den Marathon zum Touristenmagneten machen. Er soll im Herbst die Betten in der Region Athen füllen. Deshalb finden am selben Tag ein 10-Kilometer- sowie am Morgen und am Abend je ein 5-Kilometer-Lauf statt. «So haben auch die Begleitpersonen die Möglichkeit mitzulaufen», sagt Dretta. Verschiedene Athener Herbergen sind als Marathonhotels designiert. Sie bieten den Sportlern jene Dienstleistungen, die rund um einen Marathon wichtig sind – etwa ein reichhaltiges Pastamenü am Vorabend, ein zeitiges Frühstück am Wettkampftag sowie ein Spa für die Entspannung danach.

Die Touristen sollen aber nicht nur die Laufgeschichte erleben. «Sondern die Stadt mit all ihren Facetten», sagt Tourismuspromotorin Dretta. Denn die Metropole sei nicht nur wegen ihrer berühmten Kulturstätten wie der Akropolis eine Reise wert. «Athen bietet gerade im Herbst mehr», sagt die Griechin.

Eine Oase ist Anafiotika – so nennen die Athener das Quartier am Fuss der Akropolis. Mitten in der lärmigen Stadt findet der Marathoni in den engen Gassen Ruhe, vor dem Wettlauf – oder die verdiente Erholung danach. Weisse Häuser, verziert mit etlichen Blumen, liegen unmittelbar unterhalb der weltberühmten Sehenswürdigkeit. Hier finden sich kaum Souvenirshops und nur wenige Restaurants, denn in Anafiotika wohnen noch immer die Nachfahren der Erbauer dieses Quartiers: Menschen, die von der Kykladeninsel Anafi auf der Suche nach Arbeit in die Stadt zogen.