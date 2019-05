Fischen wie vor hundert Jahren

Im Müritz-Nationalpark kann man besichtigen, was passiert, wenn der Mensch die Natur in Ruhe lässt. «Wir haben hier eine Kiefer, die ist 240 Jahre alt. Das ist vollkommen unnormal in einem Wirtschaftswald.» Angeschmiegt an die grosse Kiefer, steht eine ­Buche. Es sieht aus, als tanzten sie Tango. «So etwas würde ein ­Förster nicht dulden», sagt der ­Naturguide. In der Ferne hören wir Knirschen und Knarren. «Das sind Bäume, die aufeinandergefallen sind und sich reiben. Hier wird alles so gelassen, wie es eben kommt.»

Neuer Lebensraumaus totem Holz

Über ein Moor stakst ein Kranich. Früher gab es hier eine Wiese, die zur Jagd und zum Heuen genutzt wurde. Nachdem die Parkverwaltung die Entwässerungs­gräben ­geschlossen hatte, konnte sich ­wieder ein Moor bilden. Auch der Spiegel des Schweingartensees stieg. Ein selten morbides Bild ­bietet sich unseren Augen: Auf tiefschwarzem Wasser schwimmt ein Schwanenpaar, dunkelbraune Stämme treiben auf dem See. Am Rand ­stehen die rindenlosen Stümpfe toter Bäume. Am Ufer wächst ­Röhricht, Binsen wiegen im Wind. Als der Wasserspiegel anstieg, standen die Uferbäume im Nass und starben ab. Ihr Holz ist jetzt Lebensraum für viele ­Tiere.

«Als Kind bin ich mit dem Handwagen durch den Wald gelaufen und habe Holz gesammelt, um es zu Hause zu verbrennen», erinnert sich Ralf Wendt. Heute möchte er die Leute sensibi­lisieren: Das Totholz ist wichtig für den Wald, weil es zu Humus wird, der die nächsten Generationen ernährt.

