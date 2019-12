Gerüstet für mieses Wetter – und die Zukunft

Vor derartigen Widerwärtigkeiten ist natürlich auch Champéry nicht gefeit. Der Unterwalliser Wintersportort liegt auf lediglich 1050 Meter über Meer, am Fuss der Schneesportarena Portes du Soleil, dem grössten zusammenhängenden Skigebiet der Welt, mit Pisten in der Schweiz und in Frankreich.

Im Palladium vergnügen sich Einheimische und Touristen gleichermassen, nicht nebeneinander, sondern miteinander.

Zwar erreicht man mit der Seilbahn vom Dorfzentrum aus in fünf Minuten 2000 Meter Höhe, aber an Tagen, an denen es im Tal regnet und im Gebirge stürmt, sind eben Alternativen gefragt. Palladium heisst in Champéry der Zufluchtsort bei schlechtem Wetter. Im Multisportzentrum herrscht immer Leben. Man kann sich problemlos mehrere Tage hier vergnügen.

Die 1300 Einwohner zählende, im Val d’Illiez gelegene Gemeinde Champéry hat im Palladium diverse Sportwelten unter einem Dach vereint: ein Schwimmbad, eine Eis- und Curlinganlage, eine Mehrzweck- und Kletterhalle und einen Fitnessraum. Familien auf Abenteuersuche können sich im Palladium auch in einen «Escape Room» einschliessen lassen, um zu versuchen, sich anhand einer Geschichte in detektivischer Arbeit innert 60 Minuten aus dem Raum zu befreien.

Lambiel und seine Schüler

Im Palladium untergebracht ist sogar ein Hotel. Zimmer und Frühstück sind einfach, aber gerade Familien finden hier alles, um sich auszutoben. Das Faszinierende am Palladium: Hier treffen und vergnügen sich Einheimische und Touristen gleichermassen, nicht nebeneinander, sondern miteinander.

Die Vorzüge des Palladiums hat auch der ehemalige Spitzeneiskunstläufer Stéphane Lambiel für sich entdeckt. Wer Glück hat, kann ihn beim Unterrichten beobachten. Regelmässig bringt er Eiskunstlaufschüler aus aller Welt nach Champéry, um hier an Sprüngen und Choreografien zu feilen. Im Bergdorf organisiert er auch Eisshows fürs grosse Publikum, etwa am 27. Dezember.