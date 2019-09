Grieg und Frieden in Bergen

«Es überrascht mich nicht, wird Black Metal von Grieg inspiriert.» Jens Harald Bratlie, Konzertpianist. Video: Moritz Marthaler

Das Wetter wechselt schnell in Bergen. Eine Stunde nach dem düsteren Kirchenbesuch scheint die Sonne durch die grossen Fenster im Troldsalen, der Konzerthalle in Edvard Griegs Geburtshaus ausserhalb der Stadt. Jens Harald Bratlie schüttelt seine weissen Haare, er spielt die Schlussakkorde von Griegs einziger Klaviersonate, astrein und ohne Wackler, das Publikum ist begeistert. «Grieg ist simpel», sagt Bratlie, «aber Grieg ist grossartig.» Bratlie war Konzertpianist, dann Professor an der norwegischen Akademie für Musik. Er beschäftigt sich mit Klassik seit Teenagertagen. Heute ist er 70, in Rente und sagt: «Klar kommt Grieg in der Rockmusik an. Er war kein Salonmusiker, sondern viel draussen, seine Musik ist frisch und frech.»

Dass sich die Metal-Musik an Elementen der Klassik orientiert, ist nichts Neues. Auf Youtube spielen sich Metal-Gitarristen an Bach, Brahms und Mozart die Finger wund. Die Musikwissenschaft dokumentiert Parallelen, etwa zwischen der überwältigenden Wucht von Wagners Orchesterwerken und den Gitarren-Soli im Heavy Metal. Musiker Peersen erkennt in beiden Genres das Interesse am Übernatürlichen – in der Klassik mehr das Göttliche, beim Metal eher das Mystische, Heidnische. «Klassik und Metal bearbeiten alles, was nicht leicht ist», wie Peersen sagt.