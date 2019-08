Insel der guten Laune

Der Fischer arbeitet für die drei irischen Hotels der Schweizer Industriellen-Familie Liebherr und begleitet Touristen zum Angeln. Das sumpfige Laune-Ufer, an dem wir unser Glück versuchen, liegt nur ein paar Hundert Meter von der Luxusherberge Dunloe Hotel & Gardens entfernt, aber in einer andern Welt. Auf der gegenüberliegenden Laune-Seite blökt jämmerlich ein Lamm, Vögel geben ein Morgenkonzert, und in der Ferne wiehern Pferde. Zum Hotel gehört eine Farm mit 500 Stück Vieh und zwei Dutzend Haflingern. Die geduldigen Pferde stehen den Dunloe-Gästen zum Reitausflug zur Verfügung. Attraktion sind die vier Fohlen, die hinter den grün gestrichenen Zäunen freudig über die Weide toben.

Die Liebherrs lassen sich nicht lumpen: Das Dunloe bietet wie das Schwesterhaus Europe in Killarney alle erdenklichen Annehmlichkeiten, inklusive Hallenbad, subtropischem Park und Wachtturm aus dem 12. Jahrhundert.

Der Geldadel aus Dublin reist gerne fürs Wochenende an, vergnügt sich aber eher auf den Golfplätzen als beim Fischen oder im Städtchen Killarney, das aus lauter Bistros, Pubs und Souvenirshops zu bestehen scheint. Immerhin, in der St Mary’s Cathedral ist das wahre irische Leben zu bestaunen: Wir geraten ins Finale einer Erstkommunion. Nach der Feier unterhalten sich die Sippen um die herausgeputzten Kinder im Kirchenschiff. Ein Duo pflegt einen nicht gerade katholisch-konservativen Stil: Mutter und Tochter geben die irische Antwort auf Kim Kardashian – beide dick geschminkt, mit künstlicher Haarverlängerung, bauchfreiem pinkfarbenem Top und krallenartigen Fingernägeln.

Der Priester, der eben den Segen erteilt hat, will sich das alles gar nicht mehr ansehen und blättert unter dem Bild der Mutter Gottes resigniert in einer Bibel.

Das Klacken der Schuhsohlen reisst die Zuschauer mit

Die Iren haben in ihrer Geschichte viel Leid erlebt. Mitte des 19. Jahrhunderts, als während fünf Jahren die Kartoffelfäule die Ernte vernichtete, halbierte sich die Bevölkerung auf vier Millionen. Die Leute verhungerten oder emigrierten. Die englische ­Besatzungsmacht schaute dem Drama tatenlos zu.

Vielleicht ist das ein Grund, weshalb die Iren heute Nationalstolz und Volksmusik so gut gelaunt zelebrieren. Die grünen Fans bei Fussball- und Rugby-Länderspielen bilden eine stimmgewaltige Kulisse, und einst tanzte die Landbevölkerung an Sonntagen auf den Strassenkreuzungen. Heute wird in Pubs und auf allen möglichen Festen gefiedelt und gesteppt.

Wer die reine Form von Irish Folk erleben will, fährt nach Tralee ins Siamsa Tíre, eine halbe Autostunde von Killarney entfernt. Der Direktor des staatlich alimentierten Folklore-Theaters lässt beim Besuch der etwas sperrigen Schweizer die gleiche Milde walten wie Fischer Gordon bei den Angelversuchen. Geduldig zeigt Jonathan Kelliher ein paar Grundschritte: mit dem rechten Bein zweimal nach vorne zucken, dann zweimal nach hinten, ein kleiner Sprung und den rechten Fuss im 90-Grad-Winkel nach aussen stellen. Klingt simpel, ist es aber bei halbwegs forschem Tempo nicht.