Adrenalinrausch im Hochgebirge

An jagdfreien Tagen beobachtet Gudi das Rotwild durch den Feldstecher. Spektakulär setzt der Herbst die Natur in Szene: Er lässt die Mischwälder in feurigen Farben lodern. Furchterregend das Brüllen brünstiger Hirschstiere.

Gudi Campell ist in Cinuos-chel aufgewachsen, einer Fraktion von S-chanf, der untersten Gemeinde des Oberengadins. Hier führt er, bereits in der dritten Generation, das Veduta, ein gemütliches kleines Hotel mit einem Restaurant, das weitherum für seine Wild-Spezialitäten bekannt ist: Gudi hatte, bevor er von seinem Vater Riet den Familienbetrieb übernahm, eine Kochlehre abgeschlossen. Während Bruder Cla in Zürich eine Karriere als Werbetexter eingeschlagen und Schwester Annina als «SRF-bi-de-Lüt»-Moderatorin TV-Prominenz erlangt hat, ist Gudi in sein Tal zurückgekehrt – und in die Fussstapfen des Vaters.

Von ihm hat er nicht nur die Leidenschaft für die Jagd und die Verantwortung für den Gastronomiebetrieb übernommen, der Papa ist ihm auch im Schnee ein Vorbild: In Bern amtet er als Direktor des Skilehrer-Verbands, während Gudi die Skischule im Nachbardorf Zuoz leitet. Dort hat er auch die junge Skilehrerin Sabrina kennen gelernt; sie ist unterdessen seine Frau und hat vor zwei Monaten Franca zur Welt gebracht, das erste gemeinsame Kind.

Auch Gemeindepräsident Gianni Largiadèr freut sich über das neue Mitglied in der Gemeinde: In den letzten fünf Jahren ist die Wohnbevölkerung von 752 um rund 10 Prozent auf 686 Menschen geschrumpft. «Das ist besorgniserregend», sagt Largiadèr. «Wir müssen für Zuwanderer aus der deutschsprachigen Schweiz attraktiver werden. Deshalb wollen wir die Zweisprachigkeit fördern – ohne das Romanische zu vernachlässigen.»

Gudi hat gut gezielt, das weiss er – genau aufs Blatt

Die Gämse ist verschwunden. Gudi hat gut gezielt, das weiss er – genau aufs Blatt, zwischen Rippenbogen und Schulterblatt liegt die Herz-Lungen-Kammer, da tötet das Geschoss rasch und schmerzfrei. Nach einem Treffer in den Leib kann es hingegen Stunden dauern, bis der Tod das Tier erlöst. Gudi wartet. Fünfzehn, zwanzig Minuten. Er will das Tier beim Sterben nicht stören. Das ist des Jägers Ehrensache.

Eine der grössten Gemeinden der Schweiz, aber immer weniger Einwohner: S-chanf im Unterengadin Foto: Alamy

Wenn der Engadiner auf sein Hobby zu sprechen kommt, hört er oft den Vorwurf, wer Freude am Töten empfinde, sei pervers und grausam. «Ich bin ein Fleischjäger», argumentiert er dann, «kein Trophäensammler.» Fleisch sei ein Grundnahrungsmittel; er ziehe das Fleisch von Tieren, die in ihrer natürlichen Umgebung, in freier Wildbahn, gestorben sind, jenem von Nutztieren vor, die stundenlang in Lastwagen gepfercht zum Schlachthof gekarrt werden. «Es wäre viel humaner», fährt er fort, «wenn Schafe, Schweine und Kühe auf der Weide geschossen werden dürften.»

Die Gämse liegt in ihrem Blut. Ein sauberer Blattschuss. Gudi atmet auf. Er legt dem Tier einen Zweig in den Fang und achtet darauf, dass er nicht über den Kadaver steigt. «Das letzte Mahl», sagt er. «Diese Dank- und Respektsbezeugung ist der Jäger dem Tier schuldig.» Er ist nachdenklich geworden. Bei aller Leidenschaft für die Jagd, räumt er ein, komme ihm nach der Schussabgabe stets derselbe Gedanke: «Hat das jetzt wirklich sein müssen?»



