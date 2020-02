Vom «Panettone» aus von Piste zu Piste

Eine Entdeckung reiht sichan die andere

Genuss und Südtirol gehören seit der Erfindung des Schüttelbrotes (knuspriges Fladenbrot) zusammen. Das beweisen nicht nur hervorragende Restaurants im Tal wie das Schöneck in Pfalzen/Mühlen oder der Gasthof Oberraut in ­Bruneck, sondern auch die 30 Hütten am Berg. Auf dem Einkehrschwung zur Graziani Lodge eine weitere Überraschung: Der Hüttenchef ist unter seinem Künstlernamen Alexander Dal Plan als ladinischer Liedermacher eine regionale Berühmtheit. Er lässt sich nicht zweimal bitten und spielt spontan auf.

Die nächste Entdeckung geht in die Beine: Per Ski und Skibus geht es vom Kronplatz via Piculin zügig nach Alta Badia, dem Einstieg in die berühmte Sellaronda. Wie eine Achterbahn führen Lifte und rund 40 Pistenkilometer über vier Pässe und Täler rund um den markanten Stock des Piz Boè. Unterwegs sorgt in Gröden die Abfahrt auf der Weltcuppiste Saslong für brennende Oberschenkel, dasselbe provoziert zum Abschluss die Gran Risa in La Villa. Zum Glück lädt die grossartige Szenerie von den steilen Felszinnen bis zur schillernden Gletscherflanke der Marmolada immer wieder zu einer Atempause ein.

Ein ähnliches Bild tags darauf in der Skiregion Drei Zinnen: Rasch und bequem ist Vierschach von Bruneck aus mit dem Ski-Pustertal-Express erreichbar. Ski anschnallen, dann vor der imposanten Kulisse der Sextner Dolomiten auf dem Grande Giro delle Cime lustvoll über Berg und Tal bis ins Val Cornelico und retour.

Als «Erdäpfel mit Heiligenschein» bezeichnet ein populärer Song die Pustertaler. Ski total und moderner Tourismus mögen ­heute zwar den Ton angeben. Doch hinter dieser Fassade sind nach wie vor das traditionelle Wesen und die Skurrilität einer abgeschiedenen Bergwelt auszumachen. Insbesondere auf der mystischen Fanes, wo ein waschechter Totempfahl an den Besuch der Apachen erinnern soll.