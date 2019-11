«Wir werden auch in ein paar Jahrzehnten noch Ski fahren»

Den Hoteliers und Destinationen in den Bergen wird empfohlen, auf Gesundheitstourismus und Wellness zu setzen – ein Megatrend, der eigentlich schon gar keiner mehr ist?

Wellnessangebote bewerben wir seit 15 Jahren. Der Gesundheits- und Medizintourismus aber ist ein gewaltiger Wachstumsmarkt. In diesem Bereich ist die Schweiz dank Fachkompetenz, medizinischer Infrastruktur und intakter Natur äusserst attraktiv. Wir haben deshalb eine eigene Abteilung gegründet, die sich vorerst auf Gesundheitsgäste aus den vielversprechenden Märkten China, Russland und den Golfstaaten konzentriert. Ziel ist es, die Schweiz zu einem weltweit führenden Land im Bereich Gesundheitstourismus zu machen.

Kann man im Wintertourismus überhaupt noch mit Innovationen trumpfen?

Etwas noch nie Dagewesenes aus dem Boden zu stampfen, ist sehr schwierig. Aber der Remix, das neue Zusammensetzen von bestehenden Angeboten, ist durchaus möglich. Wir haben zum Beispiel immer wieder festgestellt, dass Gäste aus Asien und anderen Teilen der Welt gerne einmal das Skifahren erleben möchten. Ihnen bieten wir mit dem Projekt «First Ski Experience» ein Ticket, eine Ausrüstung und einen Betreuer an, der sie einen halben Tag lang auf der Piste begleitet. Das läuft super. Zum zweiten Mal verlosen wir in diesem Winter auch 12'000 Gratis-Wochenskipässe an Kinder bis zwölf Jahre. Eine Umfrage nach der ersten Durchführung hat ergeben, dass zwanzig Prozent der Gewinnerfamilien sonst keine Skiferien in der Schweiz geplant hätten.

Und was ist ganz neu im kommenden Winter?

Der kostenlose Tür-zu-Tür-Gepäckservice in Zusammenarbeit mit den SBB. Diese holen das Gepäck des Gastes vor dessen Haustür ab und bringen es gratis ins gebuchte Hotel. Das hat es noch nie gegeben.