Welcher Cruise-Typ sind Sie?

Vor einem Jahr in Amsterdam getauft: Die Amadeus Queen von Lüftner.

Tipps: Flussfahrten in ganz Europa (wie auch interkontinental) bieten die Schweizer Spezialisten Mittelthurgau (eigene Excellence-Schiffe) und Thurgau Travel an. Rivage Flussreisen oder Hotelplan vermitteln bekannte deutschsprachige Reedereien wie Arosa, Nicko, Plantours, Phoenix, Transocean oder Lüftner. Hausboot-Spezialisten sind u. a. Marina Travel in Bern oder das Atelier du Voyage in Lausanne.

Abenteuerlustige Weltenbummler

Sie sind der Entdecker-Typ, der neue Erfahrungen und unbekannte Reiseziele abseits der gewohnten Pfade im Visier hat. Lieber als der Betrieb und die Vielfalt auf einem grossen Kreuzfahrtschiff sind Ihnen kleinere, spezielle Schiffe und aussergewöhnliche Routen. Sie sind ein Individualist, flexibel und nicht einem bestimmten Standard verpflichtet.