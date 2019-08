Asiatische Trendstädte abseits der Metropolen

Christoph Infanger, Lead Product Manager Asia von der zu Hotelplan Suisse gehörenden , schwärmt ebenfalls von der rastlosen Altstadt Hanois, die Tag und Nacht lebe; «und auch kulinarisch lässt Hanoi nichts zu wünschen übrig. Coole Skybars und tolle Restaurants bieten typisch vietnamesische Speisen.»

Hanoi hat aber auch eine ruhigere Seite. In den attraktiven Parkanlagen kann man sich zwischendurch eine Verschnaufpause gönnen und am Wochenende sind die Strassen rund um den Hoan-Kiem-See sogar autofrei. «Die volksfestliche Stimmung passt ideal, um am Ufer ein Hoi-Bier zu geniessen oder auf einem Plastikstuhl die landestypische Suppe Pho zu schlürfen», so Christoph Infanger.

Luang Prabang, Laos

Die Kleinstadt Luang Prabang im Norden von Laos ist eine der am besten erhaltenen historischen Städte Südostasiens. «Die ehemalige Königsstadt verfügt über viel Charme, ist klein und übersichtlich und daher perfekt für Entdeckungen mit dem Velo oder zu Fuss geeignet», sagt Claudia Spring, Product Manager bei , dem Asienspezialisten von DER Touristik Suisse. Die Mischung aus traditionellen Holzhäusern, kolonialen Gebäuden, Hinterhöfen und dutzende spektakulären Tempelanlagen lade zum entschleunigten Genuss ein. Weitere Highlights: Der Nachtmarkt direkt am Mekong und der Panoramablick vom Phousi Hügel. Stephan Roemer schätzt an Luang Prabang, dass hier alles «total entspannt und viel gemächlicher», zu und her gehe als in anderen asiatischen Städten. Es sei daher kein Wunder, dass sich die Stadt am Zusammenfluss des Mekong und des Nam Khan als «das Mekka der Traveller, der Individualreisenden» einen Namen gemacht habe.

Fukuoka und Nagasaki, Japan

Fukuoka (1,6 Millionen Einwohner) und Nagasaki (400‘000), das am Ende des Zweiten Weltkriegs durch eine US-Atombombe zerstört wurde, liegen auf der südlichsten japanischen Insel Kyushu. Beide befinden sich direkt am Meer, das gemäss Stephan Roemer auch zur Erholung genutzt wird. Beide Städte zeichnen sich durch eine «superschöne Architektur» aus. Das Leben sei hier völlig anders als in Tokio, erklärt Roemer: «Die Menschen sind viel relaxter; sie sind sozusagen die Italiener Japans. Und die Küche ist noch etwas akzentuierter als in Tokio. Viele kleine Strassencafés laden zum Verweilen und Geniessen ein, und man kann in gediegenen Hotels am Meer übernachten.»

Kochi, Indien

Fotos: Pixabay

«Kochi weiss mit seiner Lage am Meer, einer charmanten Altstadt, eindrücklichen Kolonialbauten und kultureller Vielfalt zu gefallen», sagt Claudia Spring von Asia365. Darüber hinaus sei die Stadt an der südindischen Malabarküste erstaunlich sauber. Klassische Höhepunkte eines Besuches sind die Besichtigung des in der Mitte des 16. Jahrhunderts von Portugiesen erbauten Mattancherry Palastes mit seinen bemerkenswerten Fresken, die Franziskanerkirche, die Grabstätte des berühmten Seefahrers Vasco da Gama und die älteste von Europäern erbaute Kirche Indiens.