Ferien im Milliardengrab

Stuttgart 21, Deutschland

Aus dem oberirdischen Kopfbahnhof Stuttgart soll ein unterirdischer Durchgangsbahnhof werden. Geplant wird seit den 1970er-Jahren, gebaut seit 2010. Begleitet wurde der Baubeginn von einigen der heftigsten Krawalle, welche die Bundesrepublik je gesehen hat. Die Gesamtkosten wurden einst mit 2,45 Milliarden Euro veranschlagt. Doch die Kosten sind völlig aus dem Ruder gelaufen und dürften sich am Schluss auf über 10 Milliarden Euro belaufen. Wann der neue Bahnhof in Betrieb genommen wird, steht in den Sternen: Ursprünglich war die Eröffnung für Dezember 2019 geplant. Jetzt soll sie 2025 sein, vielleicht.

Flughafen Berlin-Brandenburg, Deutschland

Mit Infrastrukturprojekten haben die Deutschen definitiv kein Glück. An der «Bauschande Deutschlands», dem neuen Grossflughafen Berlin-Brandenburg (BER), wird nämlich schon seit 2006 gebaut; die Eröffnung war für 2011 vorgesehen, musste jedoch seither immer weiter hinausgeschoben werden. Momentan reden die Verantwortlichen von einem Eröffnungstermin im Oktober 2020. Aber viele Berliner mögen das nicht glauben. Es gibt Stimmen, die besagen, am besten würde man alles abreissen und bei null wieder anfangen. Wer weiss: Vielleicht wird BER eines Tages doch noch eröffnet. Dann wird er allerdings bereits zu klein sein, wenn der Flugverkehr weiterhin im selben Mass steigt wie in den vergangenen Jahren.

New South China Mall, Dongguan, VR China

Wer besitzt die grössten Shoppingmalls? Nicht die Amerikaner jedenfalls, die sie einst erfunden hatten, sondern (laut dem deutschen «Handelsblatt») die Philippinen, Malaysia und die Volksrepublik China. Die allergrösste Mall steht in der chinesischen 8-Millionen-Stadt Dongguan nördlich von Hongkong. Der Bau kostete 1,2 Milliarden Franken und bietet auf mehr als 600'000 m 2 Bruttomietfläche Platz für 2350 Geschäfte, eine Achterbahn, ein Imax-Kino, ein Hotel, venezianische Kanäle und eine Kopie des Markusplatzes und des Pariser Arc de Triomphe. Doch die New South China Mall hat ein Problem: Die meisten Ladenflächen sind leer; Kunden gibt es kaum, und wenn, dann vor allem für die Kinos. Die South China Mall ist nie verlassen worden wie viele zerfallende Malls in den USA: Die Mieter sprangen hier nicht vom sinkenden Schiff; sie haben es gar nie betreten.

Foreshore Freeway Bridge, Kapstadt, Südafrika

Dieses Projekt erinnert an die Sihlhochstrasse in Zürich – mit dem Unterschied, dass die Sihlhochstrasse bis zu jener Stelle für den Verkehr genutzt wird, an der sie unvermittelt abbricht. Die Freeshore Freeway Bridge gehört zu einer in den 1970er-Jahren geplanten Autobahn, deren Bau jedoch 1977 eingestellt wurde. Die Rampen stehen, aber es fehlen 260 Meter Strasse, um das Bauwerk zu komplettieren. Weshalb es bis heute nicht vollendet ist, bleibt ein Geheimnis. Immerhin dient der Brückenstummel als Touristenattraktion und Filmschauplatz. Die Kosten für die nie genutzte Brücke: mehr als 600 Millionen Franken.