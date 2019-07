Sommerhitze lässt Ferienpreise purzeln

Bei ITS Coop Travel sind zurzeit vor allem für Juli- und August-Reisedaten nach Kreta, Zypern und Hurghada (Ägypten) stark vergünstigte Ferienpauschalen zu bekommen. Auch die spanischen Tiele auf den Balearen und Kanaren laufen gemäss Restle zurzeit enttäuschend. Von attraktiven Rabatten für Schnellentschlossene berichtet Rolf Gerber von Knecht Reisen speziell für die Destinationen Mallorca, Rhodos, Zypern sowie Mittelmeerkreuzfahrten. «Wer in die Ferne schweifen will, findet zum Beispiel für Südthailand und die Vereinigten Arabischen Emirate preisgünstige Angebote.» Die besten Sonderangebotsrabatte bei Kuoni finden zurzeit Kunden, die sich für Kreta und Kos interessieren, während bei Hotelplan Suisse auch die etwas höheren Buchungsrückstände in Kroatien, Bulgarien, Sardinien oder auf den Kanaren zu Preisnachlässen geführt haben.

Neben Verlierern gibt es in der Destinationshitliste indes auch Gewinner. Während bei ITS Coop Travel die lang leidende Südtürkei in diesem Jahr wieder gut verkauft wird, hat bei Knecht unter anderem Tunesien ein kleines Comeback erlebt. Auch Portugal laufe gut, dazu im Fernbereich Neuseeland, Kanada oder südamerikanische Länder wie Peru, Kolumbien, Argentinien oder Chile. Bei Kuoni ist ebenfalls die Südtürkei wieder auf dem Vormarsch, dazu Kanada, Kalifornien und die Malediven. Auch Hotelplan Suisse präsentiert in diesem Jahr Sommertrendziele, die gegenüber Vorjahr im zweistelligen Plusbereich liegen und eher überraschen. Dazu gehören etwa Israel, Albanien oder das griechische Festland.