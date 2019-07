Verführerische Natur

Der Trip wird rasch zu einem rasanten Ritt über das Wasser. Für Adrenalinschübe sorgt der Mann am Steuer: Alberto, ein Italiener, Mitte 30, hält auf eine Felswand zu und biegt im letzten Moment noch ab. Die drei Frauen in der zwölfköpfigen Gruppe an Bord kreischen. «Hoffentlich macht er nicht den Schettino», scherzt ein älterer Mann. Ein bisschen Aufregung gehört dazu. Doch die Bootstour dient in erster Linie der Erkundung des Geirangerfjords und seiner Schönheiten – etwa der Wasserfälle. Dabei können wir aus der Nähe spektakuläre Fotos schiessen und Videos machen. Zudem erleben die Passagiere im Umfeld der Wasserkaskaden eine angenehme Kühle samt sanfter Dusche.

Ein Stopp auf der Fjordsafari gilt dem Wasserfall «Die sieben Schwestern». So heisst die Formation von sieben Wasserfällen, die nebeneinander Hunderte Meter die Felswände hinabrauschen. Auf der gegenüberliegenden Seite tost «Der Freier». Der Legende nach warb der Freier um die Schwestern. Weil er von allen sieben Schwestern abgewiesen wurde, soll er dem Alkohol verfallen sein. Dazu lässt sich eine interessante Beobachtung machen: Hinter dem Wasservorhang des «Freiers» sieht man einen Felsvorsprung, der einer Schnapsflasche ähnelt.

Senkrechte Felswände ragen bis zu 1400 Meter in die Höhe

Die Fjordtour endet nach einer Stunde. In Geiranger, einem Hotspot der norwegischen Tourismuswirtschaft, wartet das Kreuzfahrtschiff MSC Meraviglia.

Der Geirangerfjord erfreut sich bei Kreuzfahrtpassagieren grosser Beliebtheit. In der Hochsaison besuchen täglich Tausende Touristen Geiranger, wo nur 250 Einwohner leben. Zeitweise halten sich so viele Besucher in dem Dörfchen auf, dass sie sich im Wege stehen. Da wir schon in Geiranger sind, fahren wir in die Höhe zu den Aussichtsplattformen. Von oben lassen sich eindrückliche Panoramabilder des Fjords machen. Das Foto­sujet ist dank norwegischer Tourismuswerbung weltbekannt. Aussichtspunkte wie der überhängende Felsen Flydalsjuvet sind populäre Orte für Selfie-Inszenierungen.

Der Legende nach warb ein Freier um die holden Jungfern: Der Wasserfall «Die sieben Schwestern» im Geirangerfjord. Foto: iStock

Als weiteres eindrückliches Erlebnis entpuppt sich die Fahrt mit dem grossen Schiff, der MSC Meraviglia, zurück durch den 15 Kilometer langen Geirangerfjord. Dabei gleiten wir durch eine fast unberührte Landschaft mit teils senkrecht abfallenden Felshängen, die bis zu 1400 Meter in den Himmel ragen, manche grün, andere zerklüftet. Wir sehen schneebedeckte Gipfel, Gletscher und Wasserfälle, welche die steilen Felswände herabstürzen, und Wildbäche, die durch Wälder zum Fjord fliessen.

Der Geirangerfjord zählt seit 2005 zum Weltnaturerbe der Unesco. Und er gehört zum Programm der Nordsee-Kreuzfahrten von MSC Kreuzfahrten. Die MSC Meraviglia ist seit zwei Jahren Teil der Flotte der in Genf domizilierten italienischen Grossreederei. «Meraviglia» heisst «Wunder»: Wie der Name verrät, versteht sich die MSC Meraviglia als Schiff der Superlative: 315 Meter lang, 65 Meter hoch, 19 Decks. An Seetagen langweilen sich die Passagiere nie, vielfältig sind Gastronomie, Unterhaltung, Sport, Wellness und Shopping. Und das ganze Programm gewürzt mit einer Portion Italianità.