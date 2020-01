Wie Instagram Wilderern in die Hände spielt

Ein solches Schicksal ereilte 2018 beispielsweise den abgelegenen Delta Lake im US-Bundesstaat Wyoming. Noch vor wenigen Jahren hätten gerade mal ein bis zwei Wanderer den rund 14 Kilometer langen Weg zum pittoresken See unter die Füsse genommen, heisst es in einem Beitrag der «New York Times». Dann kamen die Influencer und mit ihnen die Massen. Heute zähle man bis zu 145 Leute täglich. Was sich nicht gerade nach Massentourismus anhört, stellt dennoch ein Problem für die schmalen Wege dar: Überfordert ob der regen Benutzung, kommt es zur Erosion.

In einer einfallsreichen Kampagne ruft nun das lokale Tourismusbüro zum «verantwortungsvollen Taggen» auf: «Tag Locations Responsibly. Keep Jackson Hole Wild» heisst sowohl der Leitsatz als auch der dazugehörige Hashtag.

Besucher werden angehalten, ihre Bilder anstatt mit dem genauen Aufnahmeort mit einem generischen Geotag zu vermerken. Und damit die schönsten Ecken und Enden zumindest ein bisschen wild und, eben, geheim zu halten.