9 unterschätzte Städte, mit dem Zug erreichbar

Mit dem ICE Richtung Kiel ab Zürich in 1 Stunde und 46 Minuten erreichbar.

Lyon, Frankreich

In knapp zwei Bahnstunden ab Genf trifft man in der Genusshauptstadt Frankreichs ein. Lyon mit seiner guten halben Million Einwohner liegt am Zusammenfluss der Rhône und der Saône. Die Jahrtausende sind hier plastisch erlebbar: Vom römischen Amphitheater über Mittelalter und Renaissance in der Altstadt («Vieux Lyon»). Vom ehemaligen Handwerkerviertel La Croix-Rousse auf einem Hügel bis zum modernen Viertel La Confluence mit dem gleichnamigen, futuristischen Museum, entworfen von der Wiener Architektengruppe Coop Himmelb(l)au.

Dominiert wird die Stadt von der Basilika Notre-Dame auf dem Fourvière-Hügel, von wo man eine Panoramasicht geniesst, unter anderem auf die gotische Kathedrale Saint-Jean-Baptiste und das Opernhaus von 1826, das der Architekt Jean Nouvel 1989 mit einer spektakulären Kuppel versah. Das Musée des Beaux-Arts in einer Abtei aus dem 17. Jh. zeigt französische Malerei; das Institut Lumière untermauert Lyons Anspruch, Geburtsstätte des Kinos zu sein. Auf der Halbinsel zwischen Rhône und Saône («Presqu'île») befinden sich Avenues mit Geschäften, Cafés und eleganten Hotels. Überall präsent in der Stadt ist der 2018 verstorbene Starkoch Paul Bocuse. Besonders berühmt ist Lyon jedoch für seine traditionellen Esslokale, die «Bouchons». In den besten muss man den Tisch Wochen im Voraus reservieren.

Täglich mehrere Direktverbindungen ab Genf (TGV oder Regionalzug). Die Fahrt ab Genf nach Lyon-Part-Dieu dauert knapp zwei Stunden.

Como, Italien

Rund 85'000 Einwohner hat Como am südlichen Ende des Comer Sees. Como besitzt eine Reihe sehenswerter Kirchen, allen voran den gotischen Dom aus dem 14. und 15. Jh. In derselben Strasse wie der Dom steht die Kirche San Fedele aus dem späten 12. Jh. Noch hundert Jahre älter ist die Kirche Sant’Abbondio mit Fresken aus dem 14. Jh. Auch Comos historische Altstadt und die Stadtmauer sind sehenswert.

Ebenso der Tempio Voltiano, ein Museum zum Gedenken an den Elektrizitäts-Pionier Alessandro Volta, geboren 1745 in Como. Neidisch werden kann man bei einem Spaziergang am Seeufer zwischen der palastartigen, klassizistischen Villa Olmo und dem Tempio Voltiano: Viele imposante Villen sind zu sehen – allerdings nur von aussen. Reich geworden ist Como unter anderem dank der Seidenindustrie, der das Museo Didattico della Seta gewidmet ist.