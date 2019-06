Der Wunsch nach einem neuen Image

Marsenic will bleiben. Sein Mantra: «Ich liebe mein Land, ich glaube an mein Land, mein Land braucht mich.» Nach den Konflikten der 90er-Jahre befinde sich Montenegro in einer wichtigen Zeit, der Zeit eines entscheidenden Neustarts. Marsenic, der studierte Germanist, der fliessend Deutsch spricht, will Teil davon sein.

«Es fehlt an jungen Leuten, die Ranger werden wollen»

Damit in Zukunft mehr Touristen kommen, hofft er auf ausländische Investoren, auch auf Samih Sawiris. Sawiris’ «Luštica Bay» ist einer der luxuriösen Jachthäfen, die in den letzten Jahren um die Bucht von Kotor entstanden sind. Die Häfen und dazugehörigen Resorts sollen, ginge es nach Marsenic, nicht die Massen, sondern Leute anziehen, die viel Geld haben. «Reichentourismus» nennt er es.

Ganz bodenständig geht es derweil auf der anderen Seite der Grenze zu, im bosnischen Perucica-Wald. Dieser liegt im grössten und ältesten Nationalpark Bosniens, dem Sutjeska-Nationalpark. Die Besucherzahlen steigen. Das freut Nevena Novovic, 28. Sie arbeitet im Marketing des Nationalparks und führt als Rangerin Reisende aus der ganzen Welt durch den Wald. Der Nationalpark liegt ihr am Herzen. Seinetwegen kehrte sie nach ihrem Touristikstudium im serbischen Novi Sad zurück in ihre alte Heimat, in eine Stadt in der Region.

«Es fehlt an jungen Leuten, die Ranger werden wollen», sagt Novovic, die Ausbildungsmöglichkeiten seien begrenzt. Vielen fehle die praktische Erfahrung im Umgang mit Touristen, learning by doing bedeute das. Auch für sie sei das erste Jahr hart gewesen. Sie hatte sich an das Leben in der Studentenstadt Novi Sad gewöhnt.

Umfragen zufolge wollen zwei Drittel der jungen Leute Bosnien verlassen. Doch Novovic will bleiben. «Die Natur und der Park sind unser Potenzial.» Laufend werde die Infrastruktur ausgebaut. Genauso wichtig wie der Tourismus ist Novovic jedoch der Schutz der Pflanzen und Tiere. Der Perucica-Wald ist einer der letzten Urwälder Europas.