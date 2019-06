Ein Bergkristall mit 50 Betten

Schon der zweite moderne Hüttenneubau

In die Planung der neuen Hütte hatte man Knapp einbezogen. Nun steht sie auf hartem Fels, nicht mehr auf Permafrostboden. Knapp hat einen grossen, doppelten Windfang angeregt, wo die Bergsteiger, wenn sie angeseilt und mit Steigeisen ankommen, geschützt vor Kälte und Wind die Knoten lösen und sich umziehen können.

Die Schwarzensteinhütte ist neben der vor drei Jahren eröffneten Edelrauthütte bereits der zweite moderne Hüttenneubau in Südtirol. Das Tourismusland will auch im Hochgebirge Zeichen setzen. In den wunderbar nach frischem Holz duftenden Zimmern ist Platz für 50 Bergsteiger. Die meisten unternehmen von hier aus Touren auf die imposanten Gipfel von Grossem Löffler, Schwarzenstein oder Grossem Mörchner.

Die Wände der Hütte, die Betten und eine grosszügig bemessene Ablage unter dem Fenster sind aus hellem, unbehandeltem Fichtenholz. Und dem in rotes Kunstleder gebundenen Hüttenbuch entnimmt man: Die Mehrzahl der Besucher finden die neue Unterkunft gut – schliesslich nächtigt man in dieser Höhenlage nicht oft in einer architektonisch aufregenden Hütte.

Anreise: Von Bruneck im Pustertal ins Ahrntal bis St. Johann. Vierstündiger Aufstieg ab Gasthof Stallila durch wenig schwieriges Gelände und über Gletscherreste. www.schwarzensteinhuette.com; www.tauferer.ahrntal.com; www.suedtirol.info



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App