Ein Riecher fürs Exklusive

Wir sitzen auf der Terrasse der Chasa Montana, vier Sterne Superior, das erste und feinste Hotel im Besitz der Familie Zegg. Das Chalet Silvretta, vier Sterne, das Apparthotel Nevada, drei Sterne, vier Restaurants und neun Geschäfte, besser «Zegg Stores», alle sieben Wochentage geöffnet, gehören ebenfalls den Zeggs – ein kleines Imperium auf 1842 Meter über Meer.

Leidenschaft für Luxus und Uhren

Eliane Zegg ist keine Berglerin, das sieht man ihr an, und das betont sie auch. Sie ist Französin, in Paris und Nizza aufgewachsen, «ich war immer von schönen und teuren Dingen umgeben». Aus ihrem Alter macht sie kein Geheimnis, «ich bin 70», seit 50 Jahren lebe sie in Samnaun, der Liebe wegen. Kaum 20, lernte sie in den Ferien den aufstrebenden Hotelier Hubert Zegg kennen. 1969 wurde geheiratet, doch: «Auf die Liebe folgte der Schock.» Ihrer «Leidenschaft für Luxus» konnte sie sich in diesem abgelegenen Ort am Rand des Kantons Graubünden nicht hingeben.

«Ich musste die Eleganz in die Berge holen, sonst hätte ich hier nicht überlebt.» Und so wurde aus der Gastgeberin im Hotel Montana und Mutter von drei Kindern die Geschäftsfrau Eliane Zegg. Ganz ohne Arroganz müsse sie sagen, «ich war erfolgreich». Understatement ist nicht ihr Stil, sie trägt eine markante Uhr ums schmale Handgelenk, die Rolex ihres Ehemannes, sie liebe grosse Uhren. «Rolex, Breitling, Hublot – kann man alles bei uns kaufen», erwähnt sie nebenbei. Den Französisch-Akzent hat sie auch nach 50 Jahren nicht abgelegt, er passt hervorragend in die Welt des Luxus.

Zollfrei – sonst nichts

Samnaun verströmt allerdings weder Eleganz noch Stil und Geschmack. Hier dreht sich alles um zollfreies Einkaufen, um duty free. Die Geschäfte entlang des Strassendorfs locken mit Rabattschildern, Aktionen und Schnäppchen. Kaum ein Tourist kehrt ohne Stange Zigaretten und Flasche Whisky zurück ins Unterland.

Eliane Zegg führt in die Haute Parfumerie Arcada, nebenan befindet sich der «Walk-in-Humidor» mit «feinsten Zegg Cigars». Die Haute Parfumerie ist ihr grosser Stolz, «nur das Beste vom Besten». Sie riecht an einem Flacon, stets sei sie auf der Suche nach neuen Aromen. Ihr Parfum wähle sie je nach Laune oder Aktivität – so, wie die Kleidung. Ein Hauch nur, «comme un sillage», eine zarte Wolke, man soll nur für sich selber und den Partner duften – und nicht das ganze Tram, respektive Postauto, «betören». Zu viel Parfum sei der grösste Fauxpas. Und Parfum über verschwitzte Kleider – «horreur!»