Spazieren Sie schlemmend durch die Schweiz

Sechs traditionsreiche Häuser haben sich im Oberengadiner Dorf Pontresina zusammengetan, um ihren Gästen ein lust- und genussvolles Angebot zu bieten. Jeden Mittwochabend ab 18.30 Uhr startet der kulinarische Spaziergang im Grand Hotel Kronenhof. Nicht etwa im Speisesaal, sondern in der Kegelbahn aus den 1920er-Jahren, notabene eine der ältesten im ganzen Engadin. «Wir möchten mit dieser Aktion auch versteckte Orte in den Hotels zeigen», erklärt Ursin Maissen, Geschäftsführer von Pontresina Tourismus. Selbstverständlich können die Gäste zu den köstlichen Apérohäppchen auch ein paar Kegelrunden einlegen.

Gourmet-Safari in Begleitung der Hoteldirektoren

Hiess es früher, es wird am Tisch sitzen geblieben, bis alle fertig gespeist haben, geht es bei diesem Konzept Schlag auf Schlag. Und schon ruft Kronenhof-Direktor Marc Eichenberger zum Aufbruch und begleitet die Gäste zur nächsten Station, die sich im Hotel Saratz befindet. In der La Cuort, dem rustikalen Gewölbekeller, wird ein kaltes Plättchen mit lokalen Fleisch- und Käsespezialitäten serviert. Nur wenige Gehminuten auf der Pontresiner Flaniermeile befindet sich das Sporthotel. Die warme Vorspeise, ein köstliches Brennnessel-Risotto mit Lachs, gibt es gleich an der Bar.

Oft möchte man gerne etwas länger an den einzelnen Stationen verweilen. Denn die Mini-Gourmet-Safari ist auch deshalb ein besonderes Erlebnis, weil die jeweiligen Hoteldirektoren Einblick in die abwechslungsreiche Geschichte ihrer Häuser geben und stets ein paar Anekdoten auf Lager haben. Oder man lernt Hotels kennen, die man noch nie betreten hat. In unserem Fall war es das Hotel Müller, das mit 23 Zimmern kleinste Hotel Pontresinas. Dort wird das Dutzend Gäste in den Weinkeller geführt, wo an einer Tafel inmitten der edlen Tropfen der Hauptgang serviert wird.

Auch für das Dessert gehts in den Untergrund, diesmal in die Kochendörfer-Backstube im Hotel Albris, wo ansonsten die feinen Engadinertorten und andere Köstlichkeiten zubereitet werden. Der Schlusspunkt findet in der neugestalteten Lobby im Hotel Walther statt. Eine gute Möglichkeit, bei einem Digestif oder einer Tasse Tee in den bequemen Sesseln den spannenden Ausführungen von Direktor Thomas Walther zu lauschen und den erlebnisreichen Abend nochmals Revue passieren zu lassen.

Die Reise wurde unterstützt von Pontresina Tourismus.

«Via Culinarica» Pontresina: Jeden Mittwoch ab 18.30 Uhr, bis 25. März 2020, 125 Fr. pro Person inkl. Wein- und Getränkebegleitung. Hotelgäste melden sich im jeweiligen teilnehmenden Hotel an, externe Gäste beim Sporthotel Pontresina via info@sporthotel.ch oder unter 081 838 94 00. Die Anmeldung ist bis am Vortag möglich, die Plätze sind limitiert. Weitere Infos unter www.pontresina.ch/viaculinarica