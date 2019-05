Wo im Frühling das Wasser tost

Mürrenbachfall, Mürren (Bern)

In fünf Kaskaden donnert sein Wasser entlang des fast senkrechten Felsens der Mürrenfluh hinunter ins Lauterbrunnental. Und das auf einer Länge von 417 Metern. Der Mürrenbachfall ist damit der grösste der Schweiz. Besonders eindrücklich ist er im Frühling, wenn die Schneeschmelze viel Wasser bringt, oder im Sommer nach einem heftigen Gewitter. Am besten besteigt man in Stechelberg die Luftseilbahn und lässt sich hinauf nach Mürren bringen – so ist man dem Wasserfall noch näher.

Jaun, Wasserfall Jaun (Freiburg)

Vom 15 Kilometer entfernten Tal «Les Morteys» kommt das Wasser her, das jeweils im Juni für ein Naturspektakel der Sonderklasse sorgt und dann bei Jaun mit 6000 Litern pro Sekunde über den Felsen ins Tal stürzt. Noch aus einem anderen Grund lohnt sich der Besuch dieses Wasserfalls im Kanton Fribourg: Stellt man sich vor den Zaun am Wasserfall, befindet man sich in einem besonders intensiven Kraftfeld, das Boviswerte von 13'500 Einheiten haben soll.

Berglistüber Wasserfall, Linthschlucht (Glarus)