Wenn gut bewertet ganz gewonnen ist

Fritsch beobachtet, dass heute dem Grossteil der Hotels die Wichtigkeit von Bewertungen und das Schreiben von Kommentaren auf Online-Portalen bewusst seien. Aber gerade bei negativen Bewertungen gelte: «Wer als Betrieb nicht oder falsch darauf reagiert, hat verloren – beim Bewerter selbst, aber vor allem bei potenziellen Gästen, für die gerade die negativen Bewertungen buchungsentscheidend sein können», so Fritsch.

Mit dem Einfluss von Bewertungen auf die Buchungsbereitschaft beschäftigen sich zahlreiche Studien. Laut einer Analyse der Hochschule Bad Honnef und dem deutschen Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) zum Beispiel lassen sich 96 Prozent der Online-Gäste von Bewertungen bei der Wahl ihrer Unterkunft «sehr» (59%) oder zumindest «etwas» (37%) beeinflussen.

Eine Untersuchung der Bournemouth University in Poole hat zudem ergeben, dass eine Steigerung von einem Punkt (10-Punkte-Skala) die Auslastung um durchschnittlich 7,5 Prozent erhöht. «Generell sind Gäste bereit, für den Aufenthalt in einem gut bewerteten Hotel mehr zu bezahlen», so Alexander Fritsch. Folglich steigt auch der Druck auf Betriebe, sich mit dem Thema aktiv zu beschäftigen.

Bewertungsmanagement gehört ins Tagesgeschäft

Wie gehen Schweizer Hoteliers mit diesem Druck um und was sind die Learnings aus den letzten Jahren? «Wir stellen fest: Die Bedeutung und der Stellenwert der Bewertungsplattformen und die erzielten Scores haben einen immer grösseren Einfluss auf das Buchungsverhalten der Gäste und somit auf den Umsatz eines Hotels», sagt Thomas Kleber, COO von Sorell Hotels. Analog zum Revenue Management müsse man sich heute täglich mit dem Bewertungsmanagement beschäftigen. «Wer dies ignoriert oder vernachlässig, wird über kurz oder lang Gäste verlieren», so Kleber. Im Rahmen ihres Qualitäts-Programms «Service Excellence Sorell» hat die Hotelgruppe auch im Bereich Bewertungsmanagement Hilfsmittel zur Unterstützung der Operative eingeführt: So gibt es etwa Formulierungsbeispiele und Tipps zur richtigen Bearbeitung. Zur aktiven Plattformpflege gehört «wenn immer möglich das beantworten der Beiträge – im Sinne der Wertschätzung sowohl für negative als auch für positive Einträge».

Im Fünf-Sterne-Superior-Hotel Lenkerhof Gourmet Spa Resort werden derzeit Bewertungen auf Tripadvisor, Holidaycheck, Booking und Google bewirtschaftet. Der Grundsatz des Hauses besagt eine Antwort auf allen Portalen innerhalb von 48 Stunden. «Bis vor einem Jahr habe ich alle Bewertungen selbst kommentiert. Heute sind bei uns aber fast die Hälfte davon auf Französisch – auch wenn man die Sprache gut spricht, ist das als Nicht-Muttersprachler nicht völlig zufriedenstellend möglich. Deshalb übernimmt das ein Mitarbeiter, dessen Muttersprache Französisch ist», sagt Direktor Jan Stiller.