Diese Fallen lauern auf Kreuzfahrt-Einsteiger

1. Die Ferienformel: Nichts für Einzelgänger

Wer am liebsten allein in abgelegenen Tälern wandert, wird sich kaum für eine Kreuzfahrt begeistern. Für alle anderen ist die Chance gross, begeistert von einer Seereise zurückzukehren. Die Weite des Meeres, erlebt an Bord eines vielseitigen schwimmenden Resorts, und fast tägliche Schnupperbesuche neuer Reiseziele ohne zusätzliches Kofferpacken machen den Reiz dieser Ferienformel aus. Und so, wie man auf einer Städtereise gern in belebten Strassen bummelt, geniesst man auf dem Schiff die lebendige Bordatmosphäre und die Kontakte.

2. Das Cruiserevier: Kurz und nahe starten

Kreuzfahrtschiffe tummeln sich auf allen Weltmeeren. Doch es muss beim ersten Mal nicht gleich eine dreiwöchige Reise nach Kamtschatka sein. Am beliebtesten in der Schweiz und ideal für Einsteiger wie Familien ist das Mittelmeer: Die Häfen sind nah, die einwöchigen Routen zwischen Okzident und Orient abwechslungsreich, die warme Saison ist lang und die Zahl der Schiffe gross. Gefragt ist im Sommer auch das europäische Nordland, und bereits an dritter Stelle der Schweizer steht die bunte, ganzjährig befahrbare Karibik, das weltweit grösste Cruiserevier.

3. Das Schiff: Auf dem falschen Dampfer

Diese Frage ist wichtig: Wie verbringe ich ansonsten meine Ferien am liebsten? Im Grandhotel? In einem quirligen Strandresort? Im Boutiquehotel oder in einer Pension? Diese Auswahl gibt es auch auf dem Meer mit spektakulären Megalinern im Resort-Stil für einige Tausend Passagiere, kleineren, eleganten Luxuslinern für einige Hundert Gäste und allen Varianten dazwischen. Auch die Frage nach dem Bordambiente der Reederei stellt sich: Soll es eher ein deutsches, ein europäisches oder ein amerikanisch-internationales Umfeld sein?

4. Die Kabine: Klaustrophobie muss nicht sein

Auf einem Kreuzfahrtschiff verbringt man selten viel Zeit in der Kabine. Trotzdem ist es nicht unwichtig, zu wissen, wie man untergebracht ist. Günstige Innenkabinen haben kein Tageslicht und könnten für Erst-Kreuzfahrer klaustrophobisch wirken, obwohl sie in der Regel gleich gross sind (zwischen 16 und 20 Quadratmeter) wie Standard-Aussenkabinen mit Fenster oder die beliebten Kabinen mit eigenem Balkon. Wer es sich aber leisten mag, wählt eine grosszügige Suite.