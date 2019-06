Premium Economy landet in der Schweiz

Ein spezifisches Bedürfnis von Schweizer Flugreisenden ist in den letzten Jahren aber gewachsen. Man will sich tendenziell ein bisschen mehr Komfort gönnen, als in der Holzklasse (Economy) oft geboten wird. Das gilt speziell für längere Flüge, auf denen zu wenig Beinfreiheit und Dichtestress mit den Sitznachbarn nach Stunden auch mal auf die Gelenke und das Gemüt schlagen können. Gleichwohl ist eine grosse Mehrheit der Passagiere budgetbewusst und kaum bereit, gleich in die viel komfortablere und teurere Businessklasse umzusteigen.

Fliegen also in der Grauzone? Sitzgelegenheiten, die zu viel für den «Bettler» und zu wenig für den «König» bieten? Etliche Airlines sind in sich gegangen und haben getüftelt, wie viel mehr Komfort für wie viel mehr «Cash» an den Mann respektive Fluggast zu bringen ist. Die Lösung heisst: Premium-Economy-Klasse.

«Down Under» mit Upgrade

Der Reihe nach ist sie von diversen Airlines eingeführt worden. 2015 zunächst von der Cathay Pacific auf der Strecke Zürich – Hongkong. Die asiatische Airline verlangt dafür pro Wegstrecke im Airbus A350-1000 einen Aufpreis von rund 350 Franken. Dafür erhalten die Passagiere deutlich mehr Beinfreiheit, eine durchgehende Fussstütze sowie einen grösseren Neigungswinkel des Sitzes, der dadurch auch ein paar Stunden erholsamen Schlaf ermöglicht. «Ausserdem zeichnet unsere Premium-Economy-Klasse ein umfangreiches Speisenangebot aus, das sich von der Economy-Klasse nochmals abhebt», sagt Tony Seifarth, Head of Sales von Cathay Pacific Schweiz.

Die Schweiz gehört wie andere, vor allem europäische Zielmärkte der Cathay zu den stärksten Wachstumstreibern der neuen Buchungsklasse. «Ausser nach Hongkong gönnen sich aber auch immer mehr unserer Schweizer Passagiere ein Premium-Eco-Upgrade für sehr weite Flüge nach Australien oder Neuseeland», so Seifarth. Für die beiden Länder in Ozeanien kostet der Aufpreis in der Premium-Economy-Klasse ab Zürich ab 650 Franken pro Weg.

Nachgezogen ist inzwischen auch Singapore Airlines. «Unseren Premium-Economy-Reisenden steht eine separate Kabine vorne im Hauptdeck zur Verfügung, dazu komfortablere Sitze, mehr Raum, Privatsphäre sowie Zusatzdienste wie Priority Check-in oder die Möglichkeit, Mahlzeiten im Voraus zu bestellen», sagt die Marketing-Managerin Jessica Fabrizi. Der Aufpreis gegenüber der Economy-Klasse beträgt bei der Singapore rund 500 Franken pro Strecke.