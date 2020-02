Wie man sich im Flugzeug garantiert unbeliebt macht

Der Stress ist so gross, dass man dringend Ferien bräuchte, wenn man sie nicht eh schon hätte. Frustrations- oder Aggressionspotenzial oder beides stauen sich auf. Jetzt ist der Moment gekommen, diese wieder abzubauen, indem man sich möglichst rüpelhaft benimmt. Dafür gibt es viele Möglichkeiten vor, während und nach dem Flug. Hier sind die wichtigsten von ihnen.

Drängeln beim Boarding

Zwar wird jedem spätestens beim Check-In ein eigener Sitzplatz zugeteilt. Und wer sein Gepäck eingecheckt hat und schon am Gate steht, der kann sicher sein, mitgenommen zu werden, ausser er wäre volltrunken oder würde herumpöbeln. Aus Gründen der Sicherheit startet kein Flugzeug mit dem Gepäck eines Passagiers an Bord, aber ohne dass dieser persönlich anwesend wäre. Dies soll kein Grund sein, beim Boarding nicht zu drängeln, sich an die Anweisungen des Bodenpersonals zu halten und zu warten, bis man an der Reihe ist. Denn beim Boarding hat man bereits die erste Gelegenheit, unangenehm aufzufallen.

Den Gang blockieren

Die zweite Möglichkeit folgt sogleich: Einmal an Bord und bei seinem Platz angekommen, pressiert es plötzlich nicht mehr. Jetzt braucht man Minuten, um den Mantel auszuziehen, sorgfältig zu falten und mit dem Handgepäck und dem ganzen mitgebrachten Krempel in der Gepäckablage zu verstauen (nicht ohne vorher noch eingehend nach der Lektüre, dem Kopfhörer und den Bordpantoffeln gefahndet zu haben). Dass sich vor einem die anderen Passagiere stauen, die ebenfalls gern zu ihren Plätzen vordringen würden: who cares?

Jede halbe Stunde auf die Toilette

Kaum ist der Flieger in der Luft und das Leuchtzeichen für die Sitzgurte erloschen, geht man zum ersten Mal auf die Toilette – aber nicht zum letzten Mal: So ungefähr jede halbe Stunde muss man sich unbedingt erleichtern. Wenn man einen Sitz am Gang hat, stört das eigentlich niemanden. Deshalb ist ein Fensterplatz von Vorteil: Man kann dann jedes Mal die daneben Sitzenden aufscheuchen in der Gewissheit, dass diese spätestens nach der dritten Störung ziemlich genervt sind.

Dazu gibt es zwei verschärfte Versionen:

Wenn man den Lokus während dem Mahlzeitenservice benutzt, muss das Flugpersonal die schweren Servierwägelchen entweder weit nach vorn oder weit nach hinten schieben, um einen durchzulassen.

Wenn der Passagier neben einem bereits schläft, wird er die Störung besonders unfroh über sich ergehen lassen.

Die Vielpinkler sind übrigens oft identisch mit jenen Reisenden, welche das Flugpersonal damit nerven, alle paar Augenblicke nach einem Getränk zu verlangen.

Ständig im Gepäckabteil fummeln

Auch die Gepäckablage über den Sitzreihen bietet sich für mannigfache Störungen an: Alle paar Minuten aufstehen, die Klappe zum Gepäckabteil öffnen und frenetisch im Rucksack wühlen, erfreut die Sitznachbarn garantiert. Will man die Freude noch vergrössern, lässt man ein Buch oder gleich den ganzen Rucksack auf den Kopf eines Mitreisenden fallen. Die Wirkung ist garantiert.