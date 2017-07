Fröhliche Stadt mit trauriger Geschichte

Anja traut ihren Augen kaum. «Dort hinten sieht man tatsächlich die Hohe Tatra», ruft unsere Stadtführerin erfreut. Wir stehen auf dem Vorplatz der mächtigen Burganlage Wawel, die über der Stadt auf einem Kalkfelsen thront, und erblicken die Bergspitzen im Hintergrund. Dass diese selten zu erblicken sind, hängt damit zusammen, dass Krakau die Smoghauptstadt Po­lens ist. Der Grund: Viele Altbauwohnungen werden noch mit Kohle beheizt.

Mediterranes Flair

Aber wir haben Glück, und die Stadt an der Weichsel im Süden Polens zeigt sich uns von ihrer schönsten Seite. Strahlend blauer Himmel und überall fröhliche und meist junge Menschen. Das fällt uns als Erstes auf, als wir vom Bahnhof Richtung Innenstadt spazieren.

Schon in der Planty, dem grünen Gürtel, der wie ein Ring um die Altstadt angelegt ist, wo im frühen 19. Jahrhundert die alte Stadtmauer stand, bekommen wir das mediterrane Flair zu spüren. Ein polnischer Rapper unterhält die Vorbeigehenden, Kinder spielen auf dem Rasen, Familien picknicken, und Studentengruppen debattieren erregt.

Diese grüne Schleuse führt uns direkt vom moderneren in den historischen Teil der Stadt. Am beeindruckendsten ist der Weg vorbei an der Barbakane, einer Befestigungsanlage aus dem 15. Jahrhundert, durch das Florianstor. Und schon steht man in der Altstadt, die 1978 zum Unesco-Weltkulturgut erhoben wurde. Wir werden von einer ­Folkloregruppe mit polnischer Musik empfangen.

Vorbei an Kneipen und Boutiquen geht es zum Marktplatz mit den Tuchhallen, Sukiennice genannt. Es ist hier ein richtiges Gewusel. Pferdedroschken warten auf müde Touristen, E-Mobiles kurven durch die Gassen, und Tram­wagen quietschen um die Ecke.

Wir wollen zur Marienkirche, dem Wahrzeichen der Stadt mit dem berühmten Hochaltar von Veit Stoss. Wir treffen zur vollen Stunde ein und hören den Trompeter aus dem Turmfenster blasen. Der Legende nach wurde der Turmwächter beim Einfall der Tataren im 13. Jahrhundert von einem Pfeil tödlich getroffen, als er die Stadt warnte. Noch heute bricht deshalb die Melodie plötzlich ab. «Jeder Stein in dieser Stadt erzählt eine Geschichte», so Stadtführerin Anja.

Päpstliche Cremeschnitten

Stolz führt sie uns weiter in die Franziskanska-Strasse, wo Karol Józef Wojtyla wohnte. Der spä­tere Papst Johannes Paul II. ist in der Stadt allgegenwärtig – als Statue, auf Postkarten und anderen Souvenirs. Auch kulinarisch nähern wir uns ihm an und kaufen in seiner einstigen Lieblingskonditorei Cukiernia Wadowice (ul. Grodzka 28) «Kremówka Papieska», eine Art Cremeschnitte aus Blätterteig mit einer leichten Creme-Pudding-Füllung und ganz viel Puderzucker.

«Die Stadt schläft nie», meint Anja schmunzelnd. Das spüren wir abends im Kazimierz, dem ­alten jüdischen Viertel süd­östlich der Stadt. Noch vor dem Zweiten Weltkrieg lebten hier über 60'000 Juden. «Heute sind es noch ein paar Hundert», weiss Anja.

Einige Zeugnisse jüdischer Geschichte und Kultur, wie etwa die Synagogen, sind gut erhalten, und auch authentische jüdische Restaurants wie etwa das Alef oder das Ariel, wo man abends Klezmermusik hört. Die jüdische Bücherei an der Jósefastrasse ist unbedingt einen Besuch wert. Seit hier Steven Spielbergs Film «Schindler’s List» gedreht wurde, ist das Quartier hip.

Manche finden auch, es wandle sich immer mehr zu einem herausgeputzten Freiluftmuseum. Das Feiern geht hier in den zahlreichen Lokalen schon mal bis in die Morgen­stunden, schliesslich werden die Polen auch die «Südländer des Ostens» genannt – und Krakau ist ihre Hauptstadt.

Unmenschliche Gräueltaten

Trotz aller Fröhlichkeit lässt sich ein Thema nicht ausklammern: die Gräuel des Zweiten Welt­krieges. Zu nah liegt Auschwitz, dieses Mahnmal der Unmenschlichkeit. Wer auf den Besuch vor Ort lieber verzichten möchte, sollte zumindest den Weg nach Podgórze auf sich nehmen. Dieser Stadtteil war einst das Ghetto. Daran erinnert nur noch eine Kunstinstallation: riesengrosse Stühle, die über den Hauptplatz verstreut sind und an die Verlassenheit nach dem Massenmord erinnern.

Nicht weit davon entfernt liegt die restaurierte Emaillefabrik von Oskar Schindler. Heute ist darin ein Museum eingerichtet, das die Besetzung Krakaus durch die Deutschen von 1939 bis 1945 ­dokumentiert und aufzeigt, wie Schindler seine Arbeiter aus und vor dem Konzentrationslager retten konnte. Fotos, Filme und In­terviews von Überlebenden sind so erschütternd, dass man am liebsten gleich wieder umkehren würde. Aber diese Geschichte gehört auch zu dieser bezaubernden Stadt.

