«Illegal, aber normal»

Das Flugzeug setzt zum Landean­flug auf Teheran an. Meine Sitznachbarin, – blond gefärbtes Haar, elegant geschminkt, im Trägershirt – greift in ihre Tasche. Sie zieht ein rosa Kopftuch hervor. Und einen schwarzen «Manteau». Als sie aufsteht, blitzen zwei diabolisch gelbe Augen auf ihrem Rücken, auf Hüfthöhe prangt frech ein Reissverschluss in Form eines grinsenden Mundes.

Auch wir kramen Kopftücher hervor. Was erwartet uns in diesem Land, das seit bald vierzig Jahren in fester Hand von islamischen Geistlichen ist? Ein Land, in dem das Volk 1979 den Schah vertrieb und das danach während acht langer Jahre im Krieg mit dem Irak unter einer schwarzen Wolke versank? Wo die atomaren Weltmachtansprüche erst 2015 in einem fragilen Abkommen gebändigt wurden und wo sich unter dem im Frühling wiedergewählten moderat-konservativen Präsidenten Hassan Rohani die vorsichtige Hoffnung auf politische Öffnung breitmacht?

Rein geografisch verschafft ein Besuch des Milad Tower einen Überblick über die 15-Millionen-Metropole. Der mit 435 Metern sechsthöchste Fernsehturm der Welt zeugt von den Ambitionen des Gottesstaates. Der Turm wurde 2009 eröffnet und ersetzt ein vorrevolutionäres Projekt. Noch unter dem letzten Schah war der Bau eines Towers durch einen amerikanischen Architekten vorgesehen.

Im Norden, wo sich die Stadt an die Abhänge des Alborz-Gebirges schmiegt, findet sich die grüne Lunge der Saadabad-Palastanlage. Die Sommerresidenzen der Qajar-Könige wurden unter den Pahlavi-Schahs des 20. Jahrhunderts zu Wohn- und Repräsentationsräumen, heute sind sie als Museen zu begehen. Die modernen Teheraner schätzen die Sommerfrische im Norden. Im Darband Canyon reiht sich Restaurant an Restaurant. Die Schlucht ist eine Ausgehmeile. Vom Bach bis in luftige Höhen schichten sich Terrassen und mit Teppich belegte Holzbetten an die Felsflanken – ein lauschiger Ort um Shisha zu rauchen – für Familien, Freunde oder Verliebte.

Der Norden ist der reichste und westlichste Teil der Metropole. Am Tajrish Square findet sich beispielsweise die Shoppingmall Arg, ein futuristischer Bau, wo Schaufensterpuppen im Minirock oder im schulterfreien Top posieren. Kleider, die Teheranerinnen für den privaten Raum zu Hause oder für Reisen ins Ausland kaufen, so unser Guide. Hier reihen sich auch Cafés aneinander, in denen die Teheraner Jugend vor dem Apple-Laptop sitzt und Latte schlürft. «Do you mind kissing and smoking?», fragt unser Führer, als wir eines der Lokale betreten. Ein rauch­geschwängertes Café ist für Westler allerdings kaum noch akzeptabel.

Der Bauch der Stadt ist der Grosse Basar im südlichen Teheran – der grösste überdachte Basar der Welt. Mit der Metro lässt sich auf dem Weg dorthin das Verkehrschaos in den Strassen umgehen. Rund sieben Millionen Autos verstopfen die Stadt täglich. Doch Achtung: Die ersten und letzten Wagen der Teheraner Metro sind für Frauen reserviert, in den restlichen Waggons finden sich wirklich nur Männer. Nicht wegen allfälligen Gegrapsches, erklärt unser Guide. Frauen würden in Stosszeiten sonst keinen Platz finden.

Getrennte Bereiche für Männer und Frauen gibt es natürlich in den Moscheen. So in dem kleinen Zeyd Mausoleum mitten im Basar. Beim Eintritt fassen wir das Kopftuch enger. Trotzdem richten zwei Wächterinnen im Tschador liebevoll das Tuch bei jeder Einzelnen von uns. Gern posieren sie jedoch fürs Foto. Dass an den Wänden Tafeln mit dick durchgestrichenen Symbolen von Kameras hängen, kümmert niemand. «Illegal, aber normal» sei das Lebensprinzip der Teheraner. Das hat unser Guide uns gleich zu Beginn erklärt.

Ach ja, wie ist es eigentlich mit dem Alkoholkonsum? Dazu braucht man die richtige Telefonnummer. Als wir es ausprobieren, ist das Bier gerade ausgegangen. Nachschub steht erst in zwei Wochen an. Bier ist beliebter als harter Alkohol – und deutlich teurer. Mit einer Flasche unter dem Arm sollte man sich jedoch nicht erwischen lassen. Die Mindeststrafe ist eine Nacht Gefängnis und 80 Peitschenhiebe.

Teheran ist eine einzige Überforderung. Es sind die Begegnungen mit den Leuten, die überraschen und berühren. Die Tschadorfrauen im Zeyd Mausoleum, die Mädchenklasse im Museum oder die vielen Menschen auf der Strasse, die sich gern fotografieren und sich die Bilder über Instagram schicken lassen. Wo Farsi und Englisch gegeneinander anstehen, die moderne Form der Kommunikation. (Berner Zeitung)