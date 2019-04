In diesen Pools ist Schwimmen Nebensache

Das durchschnittliche Hotelschwimmbecken ist zu klein? Da bietet sich der Pool des Resorts San Adolfo del Mar an der Pazifikküste von Chile, etwa 100 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago in der Stadt Algorrobo an. Laut «Guinnessbuch der Rekorde» ist dies der grösste Pool der Welt. Er erstreckt sich parallel zum Strand auf einer Länge von einem Kilometer und dreizehn Metern.

The Joule Hotel, Dallas, USA

Das schicke The Joule Hotel im texanischen Dallas begeistert seine Gäste auch mit Kunstwerken von Andy Warhol und anderen bekannten Künstlern. Das imposanteste Element des Designerhotels ist aber der Pool auf der Dachterrasse: Er ragt ein ganzes Stück weit über das Gebäude hinaus und scheint deshalb hoch über der Stadt zu schweben. Zudem ist dieser überhängende Teil ganz aus Glas gefertigt.

Hacienda Na Xamena, Ibiza, Spanien