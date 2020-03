Happy End für legendäre Lokale in Hollywood Los Angeles geht mit Traditionsbauten nicht zimperlich um. Aber diese drei Restaurants haben überlebt. Roland Schäfli

Die Kantine des Filmmoguls

Als Walt Disney ein Trickfilmatelier in seiner Garage eröffnete, ging er jeweils zum Lunch ins Tam O’Shanter am Los Feliz Boulevard 2980, das 1922 gerade aufgemacht hatte. Bald entstand der Eindruck, beim schottischen Landhaus handle es sich um die offizielle Disney-Kantine – weil der notorische Geizhals keine eigene betrieb.

Los Angeles’ ältestes Restaurant pflegt mit fantastischem Prime Rib nicht nur seinen Ruf als Steakhaus erster Güte, sondern auch die Legende, die ­tiefen Decken und dunklen Dachbalken hätten Walts Zeichner zu Schneewittchens Zwergenhaus inspiriert. Noch als einer der vermögendsten Männer des Landes nutzte Disney den Stammtisch am mächtigen Kaminfeuer für Geschäftstreffen, unter den Flaggen schottischer Clans. Eben ganz wie Dagobert Duck.

Frühstück von John Wayne

Fast hätte die Abrissbirne Hollywoods legendärstem Hotspot, dem Formosa Café, ein Ende bereitet. Als das Wahrzeichen einer Shoppingmall weichen sollte, schritten besorgte Bürger ein.

Im Jahr 2015 kam ein Investor auf die Idee, die durchgesessenen roten Lederpolster durch eine moderne Einrichtung zu ersetzen. Der Protest von Nostalgikern machte die Verschlimmbesserung allerdings rückgängig. Dass sich Filmgrössen die Klinke in die Hand gaben und ­geben, verdankt das orienta­lische Etablissement einem Zufall: Es machte 1925 am Santa Monica Boulevard 7156 auf, just als vis-à-vis Charlie Chaplin das United Artists Studio gründete. Der Legende zufolge schloss der Koch an einem Feierabend den besoffenen John Wayne ein – am nächsten Morgen hatte der «Duke» für alle Frühstück gemacht.

Deal beim Riesensteak

«Genau hier schlief Steve McQueen ­seinen Rausch aus.» Das erklärt ungefragt der Kellner im Musso & Frank Grill.

Im Tiefschlaf lag am Hollywood Boulevard 6667 nicht nur der Schauspieler McQueen. Auch das Grill-Restaurant dämmerte vor sich hin, als die lange Meile in Hollywoods Herzen in den Achtzigerjahren zum Strassenstrich verkam.

Seit Quentin Tarantino die ­Location aber für eine Szene in «Once Upon a Time in Hollywood» wiederbelebte, steigt die Anzahl Touristen. Der 1919 eröffnete Musso & Frank Grill mit seiner langen Theke konnte jetzt sogar anbauen. So mancher Filmdeal wurde bei einem gewaltigen New York Steak geschlossen. Wenn diese Wände reden könnten! Aber zum Glück kann das ja der Kellner.

