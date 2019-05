In Friedrichshafen legen nicht nur Fähren an

Über Konstanz türmen sich schwarze Wolken. Böen bringen den Bodensee zum Kochen. Hektisch irrlichtert die Sturmwarnung von Immenstaad. Wie aus dem Nichts tauchen zwei Surfer in der Manzeller Bucht auf, montieren die Segel und stechen in See. «Wir Friedrichshäfler sind ein sportliches Völklein», sagt Peter Wurst. Der pensionierte Lehrer hat vor einem Monat noch die letzte Skitour der Saison absolviert, jetzt steht er am Eingang des Strandbades von Fischbach am Stadtrand von Friedrichshafen und kündigt an: «Sobald die Temperaturen etwas steigen, springe ich täglich in den Bodensee.»