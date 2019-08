Nun ist die Bahn am Zug

Konsequenz: Die gute alte Eisenbahn erlebt einen Boom. «Wir registrierten schon im vergangenen Herbst deutlich mehr Passagiere auf den Fernstrecken», sagt Armin Weber, Leiter Internationaler Personenverkehr bei den SBB. «Doch die sprunghaft gestiegene Nachfrage im ersten Halbjahr 2019 hat auch uns überrascht.»

Der Andrang auf die Schiene befeuert das Geschäft der Bahnreisen-Veranstalter. «Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen wir eine Steigerung im tiefen zweistelligen Prozentbereich», sagt Werner Schindler, Chef von Railtour/Frantour. «Auffällig ist das veränderte Reiseverhalten von Familien.»

Schindler vermutet, Kinder und Jugendliche würden bei der Ferienplanung am Küchentisch den Rest der Familie zum Verzicht aufs Fliegen drängen. Bei Railtour haben nicht nur Buchungen von klassischen Städtereisen mit einem einzigen Ziel angezogen, besonders gefragt sind in diesem Jahr Rundreisen mit Stopps an verschiedenen City-Destinationen.

Verbindungen in Nachbarländer werden besser, aber nicht sofort

Wer wie der Schreibende in den Sommerferien den alltäglichen Wahnsinn der Deutschen Bahn erlebte, etwa Verspätungen bis zu einer Stunde, Zugspersonal mit Kasernenhof-Manieren, Kommunikationsflops und Totalausfall der Klimaanlage, hegt Zweifel an der Leistungsfähigkeit der ausländischen SBB-Partner. «Die Deutsche Bahn ist besser als ihr Ruf», sagt jedoch Werner Schindler, und Armin Weber blickt in die nahe Zukunft: «Ab Dezember verkehrt zwischen Zürich und Hamburg der moderne ICE 4 mit einem Viertel mehr Kapazität und weniger Störungen. Und ab Ende 2020 verkürzt sich die Fahrzeit zwischen Zürich und München um eine Stunde – dank der Elektrifizierung der Strecke durch die bayerische Provinz und dem Wegfall langwieriger Manöver am Kopfbahnhof Lindau.»

Während ab Dezember 2019 der Einsatz doppelstöckiger TGV die Passagierkapazität von der Schweiz nach Frankreich um 30 Prozent erhöht, wird sich für Italien das Angebot erst mit der Eröffnung des Ceneri-Basistunnels im Dezember 2020 verbessern. In Planung sind dann ab 2022 direkte Züge nach Genua und Bologna – sogar eine Verlängerung bis ­Rimini wird geprüft. Geduld ist gefragt.