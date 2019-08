Wie in einem anderen Film

Der Spaziergang hatte an der Stalowa-Strasse begonnen. Auf einmal waren wir in einem anderen Film: mitten im alten Warschau. Roman Polanski hat in Praga Szenen für «The Pianist» gedreht. Die Crew musste nur die Strasse absperren, denn vieles sieht hier so aus wie noch vor dem Krieg: Backsteinfassaden, Eisenbalkone, abbröckelnder Putz. «Herrenschneider» steht hingepinselt an einem Haus, wo schon längst kein Laden mehr ist. Heute kaufen sich die Leute ihre Kleider im Billig-Basar. Erhalten haben sich die Innenhöfe, in denen kleine Kapellen mit Marien-Figuren stehen. Natürlich können Touristen sie anschauen, Kapellen in Innenhöfen sind ja recht fotogen. Herr Tomasz aber rät zum Aufbruch. Die Menschen in Praga wohnen schliesslich nicht im Museum.

Die Reise durch die Geschichteder Neonisierung Polens

Anders verhält es sich auf der gegenüberliegenden Seite der Weichsel. Der Fluss teilt die Stadt in der Mitte. Dort dominiert heute das Sightseeing. Man könnte einen Kostümfilm drehen und Geschichten erzählen aus einer Zeit, in der Warschau noch schön und romantisch war – so perfekt wurde die Altstadt mit dem Königsschloss nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs wieder aufgebaut. Ein eleganter Thriller in der Optik von Stahl und Glas böte sich auch an. Das moderne Warschau ist an manchen Orten über sich hinausgewachsen. Schon längst nicht mehr dominiert Stalins Geschenk an Polen, der Kulturpalast, den Horizont. Neue Hochhäuser wachsen in den Himmel. Wer einige Jahre nicht mehr in Warschau war, wird die Stadt nicht wiedererkennen.

So wird es auch Praga, dem Arbeiterviertel, gehen. Der Stadtteil ist mitten im Umbruch. Verlassene Fabrikareale werden überbaut. Es entstehen neue Wohnquartiere. Wo früher die Ossa, eine polnische Version der Vespa, zusammengeschraubt wurde, steht jetzt die Soho-Factory: Restaurants wie das Warszawa Wschodnia oder Galerien haben Einzug gehalten. Und das Neon-Museum.

Hier leuchtet Warschau. Ilona Karpinska und ihr Mann David Hill haben Leuchtschriften zusammengetragen, die das Grau des kommunistischen Polens einst ein wenig freundlicher machen sollten. Blau strahlt der Schriftzug «Warszawa», und pink ist die Syrenka, die Wappenfigur der Stadt, eine Meerfrau mit erhobenem Schwert und Schild. Seit 2012 ist dieses private Museum in Betrieb und lädt ein zur Exkursion durch die Geschichte der Neonisierung Polens. Man bekommt hier fast ein bisschen Sehnsucht nach Vergangenheit, so schön sieht die sozialistische Reklame aus.

In der alten Brennerei gibt es jetzt ein In-Restaurant

Eine andere Exklave in Praga ist das Koneser-Areal. Eine alte Wodka-Destillerie wurde in die Moderne transformiert: zum Zentrum des guten Geschmacks. Google führt hier eine Dependance, die Shops von polnischen Designern sind hip eingerichtet wie auch das In-Restaurant Zoni, das sich in der alten Brennerei befindet.