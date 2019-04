Schweizer zieht es über Ostern an den Strand

«Eine traditionelle Binsenwahrheit unserer Branche bestätigt sich einmal mehr», sagt Walter Kunz, Chef des Schweizer Reise-Verbands (SRV). «Je später die Ostertage sind, desto grösser ist die Nachfrage für Kurzreisen in die wärmeren Gefilde oder auch für Städtereisen.»

Trendumkehr von West nach Ost

Dass sich dabei der Reisedrang vieler Schweizer wieder vermehrt in südöstliche statt in südwestliche Richtung orientiert, bestätigt etwa ein Blick in die aktuelle Buchungsstatistik des Badeferienveranstalters ITS Coop Travel. «Wie für den ganzen kommenden Sommer, sehen wir auch spezifisch für die Osterdaten einen deutlichen Gegentrend zu den letzten zwei bis drei Jahren», sagt Geschäftsführer Andi Restle. Konkret: Die wegen «Overtourism» etwas in Verruf geratenen spanischen Balearen (Mallorca, Ibiza) und Kanaren (Gran Canaria) haben zugunsten von Ägypten, Türkei und Zypern bei der Kundengunst eingebüsst. Stabil sei die Nachfrage für Griechenland, so Restle. Selbst für Fernziele wie Thailand, die Dominikanische Republik und die Malediven gehen bei ITS Coop für Abflugdaten rund um Ostern zurzeit viele Buchungen ein.

Viele reisen im April in ferne Länder, zum Beispiel auf die Malediven. Foto: Pixabay

Ganz ähnlich präsentiert sich die Situation bei Kuoni. Sämtliche Osterflüge nach Ägypten waren dort schon frühzeitig ausgebucht, sodass kurzfristig Zusatzflüge organisiert werden mussten. «Auch die Kanaren laufen bei uns gut, ebenso Osterferien-Arrangements auf die Malediven», sagt Sprecher Markus Flick, der im Badeferienbereich von einem aktuellen Buchungsplus gegenüber dem Vorjahr im zweistelligen Prozentbereich spricht.

Vom «Osteransturm» in den Reisebüros profitieren auch die Filialen des Reiseveranstalters Hotelplan Suisse. «Weil die Ostertage im letzten Jahr deutlich früher waren, gab es damals kaum Badeferienmöglichkeiten an Kurz- oder Mittelstreckendestinationen, was sich in diesem Jahr deutlich anders präsentiert», sagt Mediensprecherin Prisca Huguenin-dit-Lenoir. Bei der Migros-Reisetochter haben in Passagierzahlen noch immer die spanischen Ziele die Nase vorn, gefolgt von Ägypten, Griechenland und Zypern.

Kaum negativer Euro-Effekt

Was die Ferienpreise anbelangt, können die Reiseveranstalter Entwarnung geben. Die günstigen Tarife aus dem Vorjahr konnten weitestgehend gehalten werden. «Zwar mussten wir heuer mit einem leicht höheren Eurokurs kalkulieren, was auf ein durchschnittliches Pauschalangebot aber keine 10 Franken ausmacht», sagt etwa Andi Restle von ITS Coop und wird bestätigt von Markus Flick (Kuoni). Die Preise für Reisen an den Ostertagen seien im Vorjahresvergleich weitestgehend stabil. «Das gilt im Speziellen auch für Ferien in Euroländern.»