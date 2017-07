Tour durch die Kombüse

Teller klappern, Menschen wuseln geschäftig umher, in der einen Ecke ist es heiss, in der anderen kühl. In der Grossküche des Kreuzfahrtschiffes Costa Fascinosa herrscht 24-Stunden-Betrieb. Sieben Tage dauert die Reise auf dem Mittelmeer.

3705 Passagiere sind mit an Bord. 60 Prozent davon stammen aus Italien. Aus der Schweiz sind lediglich 96 Gäste dabei. Darunter auch unsere Gruppe aus sechs Journalisten. Gemeinsam mit Food and Beverage Manager Andrea Losapio werfen wir einen Blick in die Kombüse des Hauptrestaurants.

25'000 Teller

Hygiene ist hier das A und O. So müssen wir uns erst einmal in Schutzkleidung hüllen. Ausgerüstet mit Overall, Schuhüberzügen, Haarnetz und Mundschutz können wir die Tour beginnen. «Vorsicht, der Boden ist glatt», warnt uns Andrea Losapio.

Wie Pinguine watscheln wir in einer Reihe hinter ihm her, bei jedem Schritt bedacht, nicht auf dem Fliesenboden auszurutschen. Oder im Weg zu stehen. «Sorry! Sorry!», im emsigen Treiben des Küchenpersonals sind wir eindeutig fehl am Platz. 220 Leute arbeiten hier in verschiedenen Schichten. Als Erstes kommen wir an der Spülküche vorbei. «Bis zu 25'000 Teller pro Tag müssen hier gesäubert werden», sagt Andrea Losapio.

220 Leute arbeiten in der Bordküche in verschiedenen Schichten.

Ein paar Meter weiter strömt uns ein süsser Duft in die Nase. Es riecht nach frischen Croissants. Hier befindet sich die Bäckerei. Auch sie ist 24 Stunden in Betrieb. Zwei Teams arbeiten in Schichten zu je 11 Stunden. 1000 Kilo Mehl und 500 Kilo Butter werden hier während einer Woche verarbeitet.

50 Trucks

Sämtliche Lebensmittel und Getränke gelangen im Starthafen in Savona an Bord. «50 Lastwagen bringen uns die Ladung für eine Woche», so der Food and Beverage Manager. Ein Grossteil der Produkte wurde im Rohzustand gefroren und wird an Bord zur Verarbeitung aufgetaut.

Costa Kreuzfahrten verfolgt kulinarisch das Konzept «Italy’s Finest», das Beste aus Italien. Die Reederei arbeitet mit verschiedenen Partnern wie Barilla oder Aperol Spritz. Einige Klassiker der italienischen Küche wie Pizza, Eis oder Mozzarella werden frisch an Bord zubereitet.

Jetzt wird es ganz schön ungemütlich unter der Schutzkleidung. Wir sind bei der heissen Station angelangt. Es dampft und zischt. Mit überdimensionalen Kellen rühren die Köche in Töpfen so gross wie Kinderbadewannen. Die angerichteten Teller werden mit silbernen Glocken bedeckt, damit alles schön warm bleibt. Die Kellner sammeln diese von der Theke ein und huschen damit hinaus zu den Gästen.

Mit überdimensionalen Kellen rühren die Köche in Töpfen so gross wie Kinderbadewannen.

An der Wand sind mehrere Bildschirme montiert. Die Digitalisierung hat auch auf See Einzug gehalten. «Auf den Monitoren wird jede Bestellung, die die Kellner im Restaurant auf ihren Geräten erfassen, angezeigt. So weiss das Küchenpersonal, ob die Produktion eines Gerichtes erhöht oder gestoppt werden soll», erklärt Andrea Losapio.

Das System soll helfen, möglichst wenig Abfall zu verursachen. Die grössten Reste entstehen am Buffet. Was einmal aufgetischt wurde, kann nicht mehr verwendet werden. Die gesammelten Essensreste werden im Schiffsbauch zu Kompost verarbeitet und mindestens 16 Meilen von der Küste entfernt im Meer versenkt.

Allergie-Kellner

Bei der nächsten Station empfängt uns ein wohlig kühler Wind. Als hätte man die Kühlschranktür schnell auf- und wieder zu­gemacht. Hier werden gerade Lachshäppchen als Vorspeise für das heutige Galadinner vorbereitet. Sie kommen bis zum Abend in einen der Kühlräume.

«In jedem Hafen gibt es ein Menü, das zur jeweiligen Region passt», sagt Andrea Losapio. Sie alle werden im Costa-Hauptsitz in Genua zusammengestellt. In den A-la-carte-Restaurants stehen pro Gang jeweils verschiedene Gerichte zur Auswahl.

Wer bei der Buchung persön­liche Unverträglichkeiten angegeben hat, wird an Bord speziell betreut.

Wer bei der Buchung persön­liche Unverträglichkeiten angegeben hat, wird an Bord speziell betreut. Das erfahren wir am eigenen Leib. In unserer Gruppe gibt es eine Person mit Meeresfrüchte-Unverträglichkeit sowie eine Vegetarierin mit Nussallergie. Beide werden von immer demselben Kellner bei der Auswahl der Gerichte beraten und erhalten allenfalls eine Alternative.

Am Ende unserer Tour stehen wir wieder im Hauptrestaurant. Endlich raus aus der Schutzkleidung. Heute Abend werden wir uns wieder hier einfinden. Dann aber in deutlich schickerer Garderobe zum Galadinner.

Galadinner

Vor dem Galadinner lädt der Kapitän im Theater zum Sektempfang und stellt dort seine Crew vor. Auch beim Abendessen selbst ist er dabei. Eine Vorspeise erkennen wir wieder: marinierten Lachs mit Blinis, Zitrusdressing und Kaviar. Als zweiten Gang gibt es zum Beispiel Steinpilz­risotto mit Parmesan oder Penne mit Meeresfrüchten und Tomaten.

Beim Hauptgang haben wir die Wahl zwischen Schwertfisch, Ente, Rinderfilet eingehüllt in Parmaschinken oder Zucchini Mille-feuille mit hausgemachtem Mozzarella. Einziger Wermutstropfen: Nach all dem leckeren Essen beginnt die schicke Kleidung etwas zu spannen. Jetzt wäre es im Schutzoverall bestimmt bequemer.

(Berner Zeitung)