Vorsicht an Ostern: Hier zahlen Sie am meisten Strassengebühren

Auch in der Schweiz kosten Brücken nichts. Dafür fällt bekanntlich eine Strassengebühr an: Wer die Autobahnen nutzen will, muss sich eine Jahresvignette für 40 Franken kaufen. Im europäischen Vergleich ist das wenig. Allerdings bieten die meisten anderen Länder neben Jahresvignetten auch solche für einen Tag, ein Wochenende, eine Woche oder einen Monat an. Hierzulande muss immer der Vollpreis bezahlt werden.

Dafür gilt die Schweizer Gebührenmarke ganze 426 Tage (aktuell vom 1. Dezember 2018 bis zum 31. Januar 2020), kostet also nur 9 Rappen pro Tag. Für eine bessere Vergleichbarkeit wurde ihr Preis nachfolgend für zehn Tage berechnet, die umgerechnet 80 Cent kosten. In keinem anderen Land, das Vignettenpflicht hat, zahlt man gemäss ADAC-Angaben so wenig. Zum Vergleich: In Österreich kostet ein 10-Tages-«Pickerl» mehr als 9 Euro .