Chinesisch lernen in Shanghai

Die sechsjährige Coco ist eine der beiden Töchter meiner chinesischen Gasteltern in Shanghai. Im Kindergarten lernt sie gerade erste Schriftzeichen und das lateinische Alphabet. Nur zu gerne gibt sie das Wissen weiter. Coco erweist sich als Glücksfall, denn mit ihren Eltern spreche ich leider zu oft Englisch – und die ältere Schwester, ein Teenager, ist zu schüchtern, um sich mit mir zu unterhalten. Als ich den Sprachaufenthalt buchte, zögerte ich keine Sekunde, die Variante mit dem Familienanschluss zu wählen. Im Rückblick staune ich über den Mut.

Denn ich bin mit Mitte vierzig älter als meine Gastmutter und weiss aus Gesprächen mit meinen Mitstudenten, dass sich chinesische Hygienevorstellungen meist nicht mit unseren Bedürfnissen decken. Auch die Tischsitten sind gewöhnungsbedürftig: Schmatzen, Schlürfen und Rülpsen gelten in China als Ausdruck dafür, dass einem das Essen schmeckt – und wenn meine Gasteltern nicht gerade auf Convenience-Food zurückgreifen, gibt es ziemlich viele Geräusche bei Tisch.

Geschmorte Hühnerfüsse

Dafür bin ich schon in den Genuss von Speisen gekommen, die ich ausser Haus niemals freiwillig angerührt hätte – wie etwa geschmorte Hühnerfüsse. Die munden gar nicht so schlecht und sollen, weil sie viel Knorpel und damit Kollagen enthalten, als natürliches Anti-Aging wirken. Apropos Anti-Aging: Der ganze Sprachaufenthalt fühlt sich an wie eine Verjüngungskur. Einfach toll, wieder mal die Schulbank zu drücken – ganz ohne Notenstress. Zudem können in China selbst Erwachsene noch staunen wie Kinder.

Der Shanghai Tower etwa ist mit 623 Metern das zweithöchste Gebäude der Welt. In den 118. Stock gelangt man innerhalb von 55 Sekunden mit dem schnellsten Lift des Planeten. Und bricht die Dunkelheit herein, beginnt das Spektakel: Viele Hochhäuser sind nachts beleuchtet wie riesige Weihnachtsbäume.

Wie viele chinesische Schriftzeichen es gibt, weiss niemand so genau. Schätzungsweise sind es über 100'000.

Überhaupt scheint hier irgendwie alles moderner zu sein als in der Schweiz. So zahlt praktisch niemand mehr mit Bargeld, sondern nur noch via Smartphone. Schlüssel sind offensichtlich auch von gestern: In die Wohnung der Gastfamilie komme ich mit einem Badge und in die Schule mit einem Code. In den unzähligen Shoppingmalls findet sich alles – vom billigen Kitsch bis zu Schweizer Luxusuhren. Und in den angesagten Clubs von Shanghai feiert die chinesische Jeunesse dorée ausgelassene Partys.