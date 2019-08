Die Ferienreise im Auto ist teurer, als man denkt

Doch das Auto bot einige Vorteile gegenüber der Eisenbahn: Man konnte so viel mitnehmen, wie man wollte (bzw. wie der Kofferraum fasste); man war auch am Ferienort mobil, und man bestimmte das Reisetempo selbst. Fahrkosten minimierte man, indem man auf Überlandstrassen fuhr, um Autobahngebühren zu sparen, und indem man kurz vor oder kurz nach der Grenze tankte, je nachdem, wo der Sprit billiger war.

Dann brach das Zeitalter der Billigfliegerei an, und plötzlich wurde es auch für Familien erschwinglich, das Flugzeug statt das Auto zu nutzen. Nachteil war, dass man vor Ort nicht mobil war und dann möglicherweise ein Auto mieten musste, was zusätzliche Kosten verursachte.

«Flugscham» vs. Bequemlichkeit

Welches Transportmittel ist also am günstigsten und am bequemsten? Das hängt von mehreren Faktoren ab, wobei momentan eine Frage besonders dringlich gestellt wird: Will ich noch fliegen, oder verbietet dies mein ökologisches Gewissen? Wenn wir von diesem neuen, «Flugscham» genannten Phänomen absehen, hängt die Wahl des Transportmittels von der Destination ab, von der Anzahl der Mitreisenden, von der Reisedauer, den Reisedaten, der Menge des Gepäcks und so weiter.

Bei Flügen und Bahnreisen kann man den Preis relativ schnell im Internet eruieren, wobei bei den Flügen und in geringerem Mass auch bei der Eisenbahn massive Preisschwankungen zu beachten sind und Fluggesellschaften teilweise happige Aufpreise verlangen, zum Beispiel für den Gepäcktransport. Auszurechnen, wie teuer einen die Autoreise zu stehen kommen wird, ist hingegen viel komplexer. Es müssen diverse Faktoren berücksichtigt werden.