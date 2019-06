Flirtwillig, vernetzt und vorausschauend

Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist für 83,5 Prozent der Umfrageteilnehmer ein wichtiger Faktor bei der Wahl eines Reiseangebotes. Gefolgt vom Vertrauen in die Buchungsstelle (75 Prozent). Die Umfrage zeigt auch, dass Westschweizer preissensibler buchen als Deutschschweizer: Für 65 Prozent der Romands ist ein tiefer Preis für einen Buchungsabschluss ein zentrales Kriterium. In der Deutschschweiz trifft das nur auf 46 Prozent zu. Dass der Transport ins Ausland von einer Schweizer Airline durchgeführt wird, ist lediglich für 27 Prozent der Deutschschweizer und 19 Prozent der Romands wichtig.

Bei der Reiseplanung ticken die Deutsch und Französisch sprechenden Schweizer ähnlich: 73 Prozent aus beiden Landesteilen beginnen die Planung drei Monate vor der Abreise. 16,2 Prozent der Deutschschweizer und 17,3 Prozent der Westschweizer starten erst einen Monat vor Reisebeginn damit.

Nicht ohne mein Mobiltelefon

Nicht verzichten können und wollen 70,5 Prozent der Schweizer in den Ferien auf die Internetverbindung. Die grosse Mehrheit der Deutschschweizer (72 Prozent) und Westschweizer (64 Prozent) hat das Mobiltelefon auch während ihrer Auszeit immer griffbereit.

Dem Ruf, in den Ferien primär ihre Onlineprofile zu polieren, werden die Schweizer aber nicht gerecht. Nur 36 Prozent aus dem deutschen Landesteil und 30 Prozent aus der Romandie geben an, sich während der Ferien auf Social-Media-Plattformen zu bewegen.

26 Prozent der Deutschschweizer und 34 Prozent der Romands können nicht einmal am Strand vor der Arbeit fliehen – sie checken ihre Geschäftsmails regelmässig.

Ferienflirts nicht abgeneigt

Die Auswertung einer weiteren Frage zeigt aber, dass Schweizerinnen und Schweizer in den Ferien das Mobiltelefon auch mal vergessen und sich stattdessen auf ihr Liebesleben konzentrieren können.

55,5 Prozent der Befragten gaben an, in den Ferien besonders «flirty» unterwegs zu sein. Für jede dritte Person aus der West- und jede vierte aus der Deutschschweiz ist auch Sex am Strand nichts Unbekanntes.

Trotzdem sind die Schweizer auch auf Reisen treu: Lediglich 6 Prozent der Deutschschweizer und 5 Prozent der Romands haben ihren Partner bei einer Auslandsreise betrogen. Und: Zwei Drittel aller Befragten wünschen sich während des Verreisens einen Heiratsantrag oder bekamen bereits einen.

