In diese Länder sollten Sie 2020 nicht reisen

Die Karte wird von den zwei Sicherheitsdienstleistern International SOS und Travel Risk Management Council herausgegeben. Für 2020 rechnen sie mit deutlichen Verschlechterungen, vor allem, was die politische Gewalt, soziale Unruhen und Kriminalität betrifft. Gefährlicher als im laufenden Jahr werden Reisen in Regionen beziehungsweise Städten in Burkina Faso, Kongo, Libyen, Moçambique in Afrika sowie Belize und Honduras in Mittelamerika.

Sehr hoch ist das Sicherheitsrisiko in Ländern wie Afghanistan, dem Irak und Somalia, aber auch rund um die Grenze zwischen Ägypten und Israel sowie im Osten der Ukraine. Ein hohes Risiko weisen zahlreiche Orte auf, die bei Schweizer Touristen beliebter sind: etwa Teile von Tunesien, Indien und Burma, von den Philippinen und von zahlreichen mittelamerikanischen Ländern, darunter Mexiko.

Klicken Sie auf die Karte, um sie zu vergrössern.

Im nördlichen Teil Südamerikas wird das Sicherheitsrisiko als mittel eingestuft. Das Gleiche gilt für grosse Teile Afrikas und Südostasiens sowie für Russland und die Türkei. In Nordamerika, Westeuropa, Australien und Neuseeland ist das Risiko tief. China fällt ebenfalls in diese Kategorie, auf Hongkong allerdings trifft das momentan nicht wirklich zu. Immer mehr asiatische Fluglinien streichen wegen der gewalttätigen Proteste ihre Flüge in die südchinesische Stadt. Die Swiss verkehrt vorerst planmässig. «Wir führen unsere Flüge nach Hongkong ganz regulär durch, verfolgen allerdings die Entwicklung», sagt sie auf Anfrage.

Absolut ungefährlich sind Ferien nur in elf Ländern, alle befinden sich in Europa und Ozeanien: Dänemark, Finnland, Grönland, Island, Luxemburg, die Marshallinseln, Norwegen, Palau, Slowenien, Tuvalu – und die Schweiz. An diesen Reisezielen ist die Kriminalitätsrate sehr niedrig, es gibt weder nennenswerte politische Gewalt noch soziale Unruhen oder gezielte Gewalt gegen Ausländer. Die Sicherheits- und Rettungsdienste arbeiten effektiv, und die Infrastruktur ist solide.

Gut informieren sollten sich Touristen über Länder mit einem «variablen Gesundheitsrisiko».

Für 2020 rechnen die Experten mit steigender Tendenz von Naturkatastrophen, die Gefahrengebiete seien allerdings schwer vorhersagbar. Dafür zeigt die «Travel Risk Map», wie hoch die gesundheitlichen Risiken weltweit sind. Dafür wurden unter anderem folgende Faktoren analysiert: Verbreitung von Infektionskrankheiten, Standard der medizinischen Notfallversorgung, Verfügbarkeit von Medikamenten sowie sprachliche und administrative Barrieren.