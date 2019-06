Oh, was für Gastgeber!

Internationale Hotelriesen haben es schwer in Südtirol. Die Mehrzahl der Herbergen zwischen Glurns und Kalterer See bleiben in Familienbesitz. Und oft sorgt die junge Generation für neuen Schwung.

Apfelhotel Torgglerhof, Saltaus

Von weitem sieht die Häusergruppe im Passeiertal wie ein typischer Obstbaubetrieb aus: ein Haupthaus mit Nebengebäuden, flankiert von Apfelplantagen. Erst bei näherem Betrachten fällt auf, dass es sich um einen modernen Hotelbetrieb handelt. «Der Apfel ist bei uns Programm», sagt Maria Pichler, 29. Sie führt den Familienbetrieb zusammen mit Eltern und Geschwistern – wie das in Süd­tirol oft der Fall ist. 2016 lancierten die Pichlers einen Architekturwettbewerb, um Impulse für die Weiterentwicklung des Hauses zu erhalten. Zusammen mit dem Architekten Christian Rottensteiner aus Bozen realisierte man einen ersten Ausbauschritt.