Zusammen trotzen Hotels dem Strukturwandel

Für Hotelier Andreas Fetzer (62), ein wichtiges Mitglied der Hotelkooperation Frutigland, hat alles in Kandersteg begonnen. Das ist zwar Adolf Ogis Heimat, aber nicht die erste Destination, die einem in den Sinn kommt, wenn man Ferienpläne schmiedet. Fetzer wuchs im Hotel Adler auf, das seinen Eltern gehörte und heruntergewirtschaftet war, wie er erzählt. Für den Jungen war klar: Er musste Vollgas geben. Schon mit siebzehn kellnerte er in den USA, dann absolvierte er eine Hotelfachschule, und mit erst zwanzig Jahren übernahm er den Betrieb.

Den zündenden Funken jedoch hatte er 2001: Er realisierte im Adler in Kandersteg eine verrückte, weltweit einzigartige Idee, die sofort zündete, ihm neue Gäste brachte und nicht nur das Hotel rettete, sondern ihm auch die finanzielle Freiheit verschaffte, um weitere Betriebe in Faulensee direkt am Thunersee zu erwerben: zuerst das Dreisternhaus Seeblick, dann die nahe Seerose.

Zimmer mit ausfahrbaren Whirlpools im Seeblick in Faulensee. Foto: PD

Fetzers Idee war, Zimmer mit Whirlpools auszustatten, die man, wenn man einmal drinsitzt, hinaus auf den Balkon fahren kann. Und das bei Sonne und bei Schneefall, denn man ist ja vom warmen Wasser umhüllt – was man natürlich mit Vorliebe zu zweit geniesst, weshalb die Zimmer «Love Rooms» genannt werden. Andreas Fetzers Söhne, welche die Betriebe in Kandersteg und Faulensee inzwischen übernommen haben, können insgesamt dreissig dieser «Love Rooms» anbieten.

Die Vorteile der Kooperation sieht Andreas Fetzer unter anderem im Einkauf: Wenn sie gemeinsam auftreten, können die beteiligten Betriebe bessere Konditionen aushandeln. Man nutzt auch andere Synergien: Wenn ein Betrieb zum Beispiel ein brauchbares Hygienekonzept erarbeitet hat oder über bewährte Sicherheitsstandards verfügt, können das andere übernehmen. Beim komplexen Thema Energiemanagement spannt man ebenfalls zusammen: Von den Rückerstattungen und Prämien, welche die ENAW (Energieagentur der Wirtschaft) für Mitglieder einholt, hätte man, weil zu klein, allein nicht profitieren können; zusammen jedoch ist man gross genug.

«Lugano à la carte»

In anderen Destinationen, zum Beispiel in Pontresina im Engadin oder in Lugano, arbeiten Hotels auf einer informelleren Ebene ebenfalls eng zusammen: 2018 lancierten die vier Fünfsternhäuser in Lugano ein neues Projekt namens «Lugano à la carte», das dank Grosserfolg auch 2019 weitergeführt wird. Gäste verbringen zwei Nächte in einem der vier exklusiven Häuser und nehmen dort ein Gourmet-Abendessen zu sich. Für das zweite Diner werden sie in eines der drei anderen Häuser chauffiert. Beteiligt sind das Grand Hotel Villa Castagnola, das Splendide Royal, die Villa Principe Leopoldo und The View.